Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Посольство США допросило трехмесячного ребенка из-за подозрения в терроризме

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Младенец. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Сотрудники американского посольства в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного младенца, дедушка которого ошибся при заполнении анкеты на визу и указал, что ребенок связан с террористической деятельностью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Как отмечает издание, Харви Кеньон-Кэрнс должен был отправиться в первое в своей жизни заморское путешествие - полететь в Орландо, штат Флорида, однако его дедушка, 62-летний Пол Кеньон, по ошибке отметил "да", отвечая за внука на вопрос "Стремитесь ли вы или уже имеете отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?"

В результате ребенку отказали в визе. Кроме того, его вызвали на допрос в американское посольство, и поездка в Лондон из Пойнтона (графство Чешир) заняла десять часов - больше, чем девять с половиной часов полета из Манчестера в Орландо. Как отметил Кеньон, его внук вел себя в посольстве хорошо и ни разу не заплакал.

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", - добавил дедушка.

Из-за того, что мальчик не смог получить визу до даты вылета, его родителям пришлось покупать новые билеты, что обошлось семье в 3 тысячи фунтов.

Наверх