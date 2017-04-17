Посольство США допросило трехмесячного ребенка из-за подозрения в терроризме

Как отмечает издание, Харви Кеньон-Кэрнс должен был отправиться в первое в своей жизни заморское путешествие - полететь в Орландо, штат Флорида, однако его дедушка, 62-летний Пол Кеньон, по ошибке отметил "да", отвечая за внука на вопрос "Стремитесь ли вы или уже имеете отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?"

'Terrorist' baby faces US embassy interview after error on visa form https://t.co/Kf7E92EGVW — The Guardian (@guardian) April 16, 2017

В результате ребенку отказали в визе. Кроме того, его вызвали на допрос в американское посольство, и поездка в Лондон из Пойнтона (графство Чешир) заняла десять часов - больше, чем девять с половиной часов полета из Манчестера в Орландо. Как отметил Кеньон, его внук вел себя в посольстве хорошо и ни разу не заплакал.

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", - добавил дедушка.

Из-за того, что мальчик не смог получить визу до даты вылета, его родителям пришлось покупать новые билеты, что обошлось семье в 3 тысячи фунтов.