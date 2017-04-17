Фото: в столице Северной Кореи не боятся ядерной войны

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В северокорейском зоопарке (Wong Maye-E/AP/Scanpix

​​Пхеньянский зоопарк был вчера полон народу, на игровых площадках играли дети, семьи прогуливались по городским улицам, обрамленным цветущими абрикосами. В субботу горожане цветочным фестивалем отметили 105 лет со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

“Пока у нас есть верховный главнокомандующий Ким Чен Ын, мы можем выиграть любую битву. Мы не боимся”, - говорит пенсионер Чон Ок Ан. Каждая корейская семья слышит о неминуемой войне годами. Династия Кима сумела создать представление о том, что их страна постоянно подвергается атакам. Поэтому местные жители не в состоянии отличить подлинную угрозу войны от видимой.

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Военные позируют на фоне цветочной экспозиции на фестивале / Wong Maye-E/AP

Напряженность вокруг Северной Кореи резко возросла в связи с обещанием Пъеньяна провести в ближайшее время очередные ядерные испытания. Часть аналитиков предполагает, что они могут пройти 25 апреля, когда в Северной Корее отмечается годовщина создания армии.

Президент США Дональд Трамп в начале месяца пообещал решить проблему ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи. Это повлекло за собой спекуляции о том, что США может применить против Северной Кореи. США отправили в регионе свой авианосец и проводит военные учения с Южной Кореей.

Майк Пенс посетил сегодня границу между двумя Кореями /JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

Сегодня границу между двумя Кореями посетил вице-президент США Майк Пенс, заявивший, что США не исключают ни одного варианта относительно Северной Кореи.

Северокорейские власти обвиняют США в провокации и грозят военными ответными мерами. “Мы готовы ответить на тотальное объявление войны тотальным объявлением войны, - сказал вчера второй человек в военной иерархии Северной Кореи Цой Рен-Хэ. – В случае ядерной атаки мы готовы нанести ответный ядерный удар в нашем стиле”.

Северокорейский военный бдит /JUNG YEON-JE/AFP/Scanpix

За последние пять лет Северная Корея провела несколько десятков ракетных и три атомных испытания, в том числе предположительно испытание водородной бомбы в январе прошлого года. Всего Северная Корея провела пять ядерных испытаний.