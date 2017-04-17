Служивший Таллинну старый троллейбус продали на аукционе за 2000 евро
17 апреля 2017 г., 12:33
Муниципальное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) продало в аукционной среде Osta.ee 30-летний троллейбус типа Škoda 14Tr за 1900 евро, сообщает BNS.
Речь идет о построенном в 1988 году троллейбусе длиной 11,3 м, его пробег составляет 1 720 954 км. Мотор и некоторые электронные компоненты демонтированы.
По оценке TLT, проданный троллейбус амортизирован или годен лишь для утилизации или использования не в качестве средства передвижения.
В мае этого года в Таллинне закроют троллейбусную линию номер 9 Кескузе-Копли, все троллейбусы типа Škoda будут списаны.