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Служивший Таллинну старый троллейбус продали на аукционе за 2000 евро

BNS/Rus.Postimees.ee
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Троллейбусы | ФОТО: Mihkel Maripuu

Муниципальное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) продало в аукционной среде Osta.ee 30-летний троллейбус типа Škoda 14Tr за 1900 евро, сообщает BNS.

Речь идет о построенном в 1988 году троллейбусе длиной 11,3 м, его пробег составляет 1 720 954 км. Мотор и некоторые электронные компоненты демонтированы.

По оценке TLT, проданный троллейбус амортизирован или годен лишь для утилизации или использования не в качестве средства передвижения.

В мае этого года в Таллинне закроют троллейбусную линию номер 9 Кескузе-Копли, все троллейбусы типа Škoda будут списаны.

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