Рейтинг: EKRE поднялась на третье место по популярности среди всех партий

Если бы завтра были выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 13% респондентов, пишет Rus.Err. По сравнению с мартом поддержка консерваторов выросла на 5%, благодаря чему они поднялись на третье место в рейтинге, опередив социал-демократов.

Партию реформ в апреле поддерживали 20% респондентов. Поддержка IRL за месяц выросла до 8%, благодаря чему они опередили Свободную партию (7%) в рейтинге. Самой популярной партией по прежнему остается Центристская, за которую проголосовали бы 30% респондентов.