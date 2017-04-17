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Рейтинг: EKRE поднялась на третье место по популярности среди всех партий

Rus.Postimees.ee
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Март Хельме | ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В апреле по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно вырос рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а снизился – Партии реформ, следует из свежего исследования популярности партий, заказанного новостной редакцией ERR компании Turu-uuringute AS.

Если бы завтра были выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 13% респондентов, пишет Rus.Err. По сравнению с мартом поддержка консерваторов выросла на 5%, благодаря чему они поднялись на третье место в рейтинге, опередив социал-демократов.

Партию реформ в апреле поддерживали 20% респондентов. Поддержка IRL за месяц выросла до 8%, благодаря чему они опередили Свободную партию (7%) в рейтинге. Самой популярной партией по прежнему остается Центристская, за которую проголосовали бы 30% респондентов.

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