Видео: двое мужчин отправились в путешествие на бревне после попытки сделать на нем селфи

Двое мужчин сплавлялись на резиновой лодке по реке Самаре, притоку Волги, и захотели сделать селфи на проплывавшем мимо них длинном бревне, для чего перебрались на него. В процессе фотосессии они не заметили, как их лодка отдалилась, и поплыли дальше уже на бревне, пишет Newsru.com.

Терпящих бедствие путешественников увидели сотрудники полиции и вызвали подмогу, но еще до приезда спасателей им помогли рыбаки на моторной лодке: они приблизились к бревну и сняли с него мужчин. Сотрудники экстренных служб встретили любителей селфи уже на суше.

На видеохостинге YouTube размещено видео инцидента. Мужчина, снимавший происходящее, меланхолично спрашивает: "И докуда они плыть будут?" - "Пока не перевернутся", - отвечает ему женский голос.