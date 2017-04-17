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Видео: двое мужчин отправились в путешествие на бревне после попытки сделать на нем селфи

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот.

Инцидент произошел в России вечером 15 апреля. Двух любителей селфи из города Бузулука Оренбургской области унесло быстрым течением реки Самары после того, как они решили сфотографироваться на бревне, сообщается на сайте областного управления МВД.

Двое мужчин сплавлялись на резиновой лодке по реке Самаре, притоку Волги, и захотели сделать селфи на проплывавшем мимо них длинном бревне, для чего перебрались на него. В процессе фотосессии они не заметили, как их лодка отдалилась, и поплыли дальше уже на бревне, пишет Newsru.com.

Терпящих бедствие путешественников увидели сотрудники полиции и вызвали подмогу, но еще до приезда спасателей им помогли рыбаки на моторной лодке: они приблизились к бревну и сняли с него мужчин. Сотрудники экстренных служб встретили любителей селфи уже на суше.

На видеохостинге YouTube размещено видео инцидента. Мужчина, снимавший происходящее, меланхолично спрашивает: "И докуда они плыть будут?" - "Пока не перевернутся", - отвечает ему женский голос.

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