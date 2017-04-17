КНДР представила новый род войск - спецназ, готовый «вонзить нож в сердце врагу»

Об этом свидетельствует анализ сообщений в северокорейских СМИ, сообщает в понедельник, 17 апреля, NEWSru со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Во время трансляции парада на государственном телевидении КНДР спецназ был упомянут наряду с такими родами войск, как военно-морской флот, военно-воздушные силы и стратегические силы.

Офицеры сил специального назначения маршировали в строю с черной маскировочной мазью на лицах, в черных солнцезащитных очках и в шлемах с приборами ночного видения, сообщает Yonhap со ссылкой на репортаж северокорейского ТВ. Спецназовцы были вооружены новым видом винтовок, оснащенных гранатометами, отмечает агентство.

Диктор телекомпании комментировал шествие в пафосной манере, характерной для северокорейской пропаганды: «Как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын издаст приказ, они с решимостью перейдут в атаку, чтобы вонзить нож в сердце врага, подобно молнии над горой Пэктусан (гора на границе КНДР и Китая, высшая точка Корейского полуострова. - прим. NEWSru.com)».

Предположительно, спецназ возглавил генерал-полковник Ким Ён Бок. Его имя было упомянуто северокорейскими СМИ во время парада.

КНДР уже не первый раз демонстрирует новый род войск во время военного парада. В 2012 году, когда отмечалась 100-летняя годовщина со дня рождения Ким Ир Сена, Северная Корея таким способом сообщила о существовании у нее стратегических ракетных сил.

По мнению военных экспертов, создание нового рода войск в КНДР направлено на противодействие совместной операции Соединенных Штатов и Южной Кореи против нынешнего северокорейского руководства.

Накануне заместитель помощника президента США Кэтлин Макфарленд сообщила, что в Белом доме сразу после инаугурации американского лидера Дональда Трампа начали обсуждать новые варианты действий в отношении КНДР, включая военный сценарий.

Еще в начале января этого года сообщалось, что Вооруженные силы Южной Кореи и американский спецназ планируют сформировать специальное подразделение, задачей которого станет убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына при начале боевых действий на полуострове. В середине марта агентство Yonhap писало, что в ходе совместных учений Соединенных Штатов и Республики Корея Foal Eagle and Key Resolve спецназ ВМС США отработает навыки, необходимые для ликвидации военного командования КНДР и ключевых объектов армейской инфраструктуры в случае войны.

Военный парад в честь дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который в Северной Корее отмечают как главный национальный праздник День солнца, состоялся 15 апреля на центральной площади Пхеньяна. Внук именинника, северокорейский лидер Ким Чен Ын, наблюдал за торжественной церемонией с почетной трибуны. Перед ним прошли парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР. Ким Чен Ын поприветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес.

Парад в Пхеньяне состоялся на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с опасениями относительно развития ядерной и ракетной программы КНДР. В преддверии Дня солнца в СМИ распространилось предположение о том, что руководство Северной Кореи может провести в праздничный день новое, шестое по счету, ядерное испытание или же запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В итоге худшие опасения не подтвердились. При этом 25 апреля в КНДР будет отмечаться 85-я годовщина Корейской народной армии, и власти Южной Кореи ранее не исключали, что Пхеньян может провести в этот день ядерное или ракетное испытание.

Стоит также отметить, что военные эксперты заметили среди военной техники, представленной 15 апреля на параде в КНДР, предположительно новые баллистические ракеты для подводных лодок и межконтинентальные баллистические ракеты.

Кроме того, накануне в вооруженных силах Южной Кореи сообщили о неудачном ракетном запуске, проведенном КНДР утром 16 апреля. При этом не уточнялось, ракету какого типа попытался запустить Пхеньян.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

О технической готовности Северной Кореи к нанесению ядерного удара лидер страны Ким Чен Ын заявил еще в марте 2016 года. По его словам, военным удалось добиться снижения массы ядерных боезарядов для оснащения ими баллистических ракет, в результате чего Пхеньян располагает «полноценными ядерными силами сдерживания».