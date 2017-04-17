Клещи выходят на охоту: как не дать паразитам шанса укусить вас

Но по поводу борьбы с клещами существует много ошибочных и даже вредных советов, пишет портал "Сегодня". Вот основные из них:

Держитесь подальше от деревьев

Безусловно, кровопийцы разгуливают и среди их ветвей. Но при этом местом их обитания являются не деревья, а трава или низкорослые кустарники высотой 40-60 см. И так как клещи поджидают свою добычу чаще у исхоженных троп, то стать их жертвой можно не только на пикнике под дубом, но и в городских дворах, на тропах вдоль травы и кустов.

Осматривайте места возможных укусов каждые полтора часа

Добраться до места укуса клещ может даже за 20 минут, если его любимые места окажутся поблизости. И так как это не только подмышки и пах, а и голова, область за ушами и на шее, то прыгнуть с травы прямо в цель клещ может, когда вы присели полюбоваться цветочком, сорвать ягоду или взглянуть на кроссовки: "А не ползет ли по мне паразит?" Потому осматривать себя и попутчиков в парке и в лесу необходимо каждые 15—20 минут и еще раз — по приходе домой: и одежду, и все тело, раздевшись догола.

Не бойтесь клеща, вытянутого сразу же после укуса

Люди, далекие от медицины, верят, что чем дольше паразит просидел в теле жертвы, тем больше и вероятность заражения, и масштабы инфицирования. На самом деле инфекцию клещ (если он ее носитель) передает человеку сразу же при укусе. Но вытягивать его действительно нужно как можно быстрее.

Выгоняйте паразита жиром

Да, в отсутствие кислорода (при смазывании любым маслом) паразит будет вынужден покинуть укушенного человека добровольно-принудительно. Но сделает он это не раньше чем через 20 минут, чаще — 30. При этом затягивание с диагностикой увеличивает риск осложнений. А вытянуть скользкого от масла паразита будет непросто, а чаще — невозможно.

Не идите к врачу, если место укуса не изменило цвет

Да, оно краснеет, только если клещ был инфицирован. Например, при заражении бореллиями (а в среднем они есть у 60% клещей) появляется кольцевидное покраснение. Но происходит это только через 1-3 недели. Притом не всегда, а лишь в 70% случаев. А сопутствующие признаки — простудные ощущения (повышенная температура, слабость и ломота в теле) — могут так и не появиться. Потому к врачу в любом случае идти надо. Кроме того, через 3-7 дней после укуса лучше сдать общий анализ крови: низкий уровень гемоглобина при увеличенном количестве лейкоцитов и СОЭ (скорости оседания эритроцитов) почти 100% указывает на заражение.

Советы, как не дать паразиту шанса вас укусить:

Оденьтесь, как кокон

Оголенными во время прогулки в лесу и парке могут быть лишь лицо и кисти. На вас должна быть одежда с длинными рукавами, брюки, заправленные в носки, на голове — убор. Так клещу будет трудно пробраться к телу, во всяком случае, быстро.

Вещи должны быть как можно светлее

Тогда паразита будет легче заметить еще на подступах к телу.

Осматривайте друг друга как можно чаще

Чтобы найти лазейку в одежде и выбрать наилучшее место укуса, клещу нужно в среднем 60 минут, иногда — 1,5 часа. Но если вам приходилось наклоняться или приседать, осматривайте себя и попутчиков через 15 минут после этого.

Выбирайтесь в хвойные леса

Вероятность обитания в них клещей в разы меньше, чем в лиственных.

Не разгуливайте по высокой траве

На растениях ниже 40 см, как правило, паразиты не сидят. Если до места назначения нет иной дороги, только через высокую траву, старайтесь сделать это быстро. А если трава растет у тропы — следите, чтобы вы не касались ее ногами.