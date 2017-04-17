Банки готовятся к землетрясению

Если до сих пор у банков, по сути, была монополия на оказание финансовых услуг, поскольку только у них был доступ к банковским счетам своих клиентов, то по новой регуляции к этой информации достаточно простой доступ получат и небольшие игроки. С разрешения клиента банки буду обязаны допустить имеющие лицензии фирмы к счету – как для анализа данных, так и для осуществления платежей.

До сих пор, отвечая на подобные запросы, банки были очень медлительными, или, ссылаясь на меры безопасности, вообще отказывали в доступе. Некоторые деятели на рынке все же есть – например, работающие в Эстонии фирма по операциям с валютой Transferwise и мобильный банк Pocopay, но новая регуляция может привести к тому, что аналогичный доступ начнут получать массово.

Аналитики считают, что это может привести к настоящей революции, и крупные банки в будущем станут лишь кредиторами и местами накоплений, а различные сделки будут осуществляться через тех, кто предложит более удобную и специфическую услугу – счета в будущем можно будет оплачивать, например, в Facebook. Предприятия по финансовым технологиям могут, кроме того, предлагать требования по составлению бюджета, а также, по результатам анализа, направлять клиентов на накопления с лучшими процентами или на более дешевые ипотеки.

«В Эстонии потребность в этом пока трудно понять, поскольку интернет- и мобильные банки наших банков уже на очень хорошем уровне, но в других местах с этим могут возникать большие проблемы, - сказал руководитель LHV Эрки Килу. – Вполне реально, что будущем у клиента будет счет в LHV, но для использования этого счета он может выбрать различные, имеющиеся приложения».

Килу прогнозирует, что приложения могут сосредоточиться, например, на удобстве использования или на анализе данных, также они могут собирать в себе счета различных банков. Предполагается также, что это откроет для европейцев общий рынок, то есть можно будет пользоваться услугами фирм различных государств, но Килу опасается, что тут могут возникнуть проблемы с идентификацией клиентов.

«Если в Эстонии ИД-карта и Мобиль-ИД являются стандартом, то в других странах по-прежнему в использовании остаются PIN-калькуляторы, и решения, подобные Smart-ID. Поскольку в Европе нет одного и общего стандарта аутентичности, то большинство решений явно останутся в использовании в пределах одного государства, по крайней мере, в ближайшем будущем».

Если LHV относится к изменениям позитивно и видит в этом возможности и для развития своего бизнеса, то действующие в Эстонии крупные банки пока остаются холодными.

«Как универсальный банк мы предлагаем своим клиентам различные продукты и услуги, поэтому мы не считаем, что новые регуляции принесут заметные изменения», - сказала пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристи Роост.

В то же время она признала, что различные изменения в условиях конкуренции заставляют банки напрягаться для поиска новых и более удобных решений для своих клиентов, и Swedbank постоянно работает над тем, чтобы отвечать ожиданиям своих клиентов: «В прошлом году, например, мы начали предлагать своим клиентам бесконтактные карты, вывели на рынок терминалы, подходящие для мелких предпринимателей, а у мобильного банка появилось много новых возможностей».

Руководитель службы по связям с общественностью банка SEB Эвелин Аллас считает, что новая регуляция обязательно повлияет на происходящее на рынке банковских услуг, а также, вероятнее всего, в ближайшее время увеличит количество фирм, предлагающих платежные услуги и информацию по счетам на европейском рынке: «В длительной перспективе открытие рынка и общий технический стандарт способствуют сотрудничеству разных фирм, предлагающих финансовые услуги, и посредников, а также позволит предложить клиентам лучшее решение».

Economist сообщил об исследовании, проведенном в прошлом году консультационной фирмой PwC, в ходе которого 68 процентов ответивших на вопросы банков пришли к выводу, что новая регуляция ослабит их позиции. Такое же количество ответивших выразили опасения, что будет потерян контроль над общением с клиентами.

Говоря об изменениях, прежде всего, указывали на проблемы с защитой данных и возможное увеличение числа мошенничеств, но предприятия, желающие в рамках регуляции обрабатывать данные клиентов, также должны получить лицензию, и по сути доказать свою способность защищать личные данные.

В свою очередь предприятия по финансовым технологиям жалуются, что банки пытаются сделать их жизнь как можно сложнее – очень медленно присылают данные, или другим образом срывают работу их приложений.