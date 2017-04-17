Литовский суд запретил порталу трансляцию русскоязычных телепередач

Против фирмы обратился в суд Литовский радио- и телекомитет, который отмечает, что оказание услуг для литовских потребителей через этот портал противоречит закону Литвы, поскольку фирма не оповестила о деятельности Совет надзора за медиа.

По словам председателя радио- и телекомитета, речь идет о первом судебном решении в Литве, согласно которому требуют завершить незаконное вещание телепередач в интернете.

Tvdom.tv транслирует информацию на литовском языке и русскоязычные телеканалы НТВ МИР Литва, РЕН ТВ Литва, ПБК Литва, Карусель и Дом Кино.