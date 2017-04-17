Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Литовский суд запретил порталу трансляцию русскоязычных телепередач

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Kuvatõmmis tvdom.tv lehelt

Литовский суд дал распоряжение зарегистрированной в Латвии компании Baltijas Mediju Aliance (BMA) прекратить незаконное вещание российских телепередач на портале tvdom.tv, пишет Postimees.

Против фирмы обратился в суд Литовский радио- и телекомитет, который отмечает, что оказание услуг для литовских потребителей через этот портал противоречит закону Литвы, поскольку фирма не оповестила о деятельности Совет надзора за медиа.

По словам председателя радио- и телекомитета, речь идет о первом судебном решении в Литве, согласно которому требуют завершить незаконное вещание телепередач в интернете.

Tvdom.tv транслирует информацию на литовском языке и русскоязычные телеканалы НТВ МИР Литва, РЕН ТВ Литва, ПБК Литва, Карусель и Дом Кино.

Наверх