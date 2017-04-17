Литовский суд запретил порталу трансляцию русскоязычных телепередач
17 апреля 2017 г., 13:25
Литовский суд дал распоряжение зарегистрированной в Латвии компании Baltijas Mediju Aliance (BMA) прекратить незаконное вещание российских телепередач на портале tvdom.tv, пишет Postimees.
Против фирмы обратился в суд Литовский радио- и телекомитет, который отмечает, что оказание услуг для литовских потребителей через этот портал противоречит закону Литвы, поскольку фирма не оповестила о деятельности Совет надзора за медиа.
По словам председателя радио- и телекомитета, речь идет о первом судебном решении в Литве, согласно которому требуют завершить незаконное вещание телепередач в интернете.
Tvdom.tv транслирует информацию на литовском языке и русскоязычные телеканалы НТВ МИР Литва, РЕН ТВ Литва, ПБК Литва, Карусель и Дом Кино.