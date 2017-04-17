Угроза теперь не в пустыне: американские танки в Восточной Европе перекрасят в зеленый цвет

Желтый цвет пустыни бросается в глаза в лесах Восточной Европы, в том числе в Эстонии, даже если его пытаются скрыть под зелеными камуфляжными сетками. Поэтому натовское командование решило в конце концов приспособиться к местным условиям, чтобы в случае конфликта натовские танки не оказались большой желтой мишенью для потенциального противника.

3-я бронированная бригада, смена которой продлится до сентября, перекрасит все свои 400 танков Abrams M1A2, БМП Bradley и орудий M109A6 Paladin, пишет Army Times.

Перекрашивание само по себе не представляет сложности, однако процесс не столь легок, сколь может показаться на первый взгляд. Каждую машину необходимо вымыть под напором, сушить 12 часов, 12 часов красить, а потом дать краске высохнуть в течение еще 12 часов. Повторить этот процесс надо сотни раз, чтобы покрасить все машины. Затраты по времени были основной причиной, по которой бригада с очень плотным графиком занятости до сих пор не перекрасила машины.

“Наш темп работы до сих пор был столь высок, что мы просто не успели это сделать, - сказал командир В-роты 1-го батальона бригады Джеймс Энгланд. – У нас, в принципе, было одно интенсивное учение за другим, на остальное просто не оставалось времени”.

“Мы всегда покрывали свои танки камуфляжем, - сказал Энгланд. – Когда мы приехали сюда, мы использовали сетки, чтобы желтый цвет пустыни не так бросался в глаза, но теперь мы решили пойти дальше и покрасить все в зеленый”. По словам капитана, на покраску уйдет три дня.

Когда дежурство бригады кончится, техника будет доставлена домой, где с нее смоют зеленую каску. Но ее сменит новая бригада, которая, вероятно, тоже перекрасит свои машины.

У России насчитываются тысячи танков, тяжелая бронетехника – одно из слабых мест армии НАТО в Восточной Европе. Исследование, проведенное корпорацией RAND, показало, что в случае российской атаки находящиеся в странах Балтии легкие натовские подразделения быстрого реагирования не смогли бы сдержать массовый напор российской армии. Поэтому размещение здесь натовских танков считается особенно важным, пишет War is Boring.

Несмотря на то, что современное противотанковое оружие становится все более развитым и опасным, танк благодаря комбинации своей мобильности и тяжелого вооружения по-прежнему остается одним из самых важных элементов на современном поле боя. Даже Израиль, потерявший десятки танков во время войны 2006 года в Ливане, подчеркивает важность танков в своей военной доктрине.

Небольшие и хорошо тренированные подразделения Хезболлы своими танковыми ударами нанесли израильским танкам Merkava большой ущерб, неожиданно нападая из укрытия, а затем отступая. Впоследствии Израиль списал свои потери на нехватку опыта ведения танковой войны, однако сами танки по-прежнему были сочтены эффективными.

Современные танки более уязвимы, чем когда бы то ни было, но они по-прежнему лучше, чем все остальное: они заставляют противника реагировать. Танки хороши, поскольку вынуждают укрывшегося противника менять дислокацию, обнаруживая свое присутствие.

Наличие танков в балтийском регионе, по замыслу НАТО, должно продемонстрировать, что альянс готов реагировать на существующую угрозу со стороны России