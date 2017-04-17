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Итоги референдума в Турции вывели людей на улицы: одни ликуют, другие горюют

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Rus.Postimees.ee
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В крупных городах Турции после окончания референдума по внесению изменений в Конституцию проходят митинги противников и сторонников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что 51,2% избирателей проголосовали «за», 48,8% - высказались против внесения поправок в основной закон страны, сообщает новостное агентство Anadolu и уточняет, что подсчитано 99,9% бюллетеней.

Поправки в Конституцию наделят президента колоссальными полномочиями. Теоретически Реджеп Тайип Эрдоган сможет править еще два срока, до 2029 года. Новая система должна вступить в силу в ноябре 2019 года, когда в стране одновременно будут проходить парламентские и президентские выборы.

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