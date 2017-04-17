Новая э-революция: у десятков тысяч предприятий отпадет необходимость обращаться в Налоговый департамент

«Мы создали универсальное решение. Мы даже не предполагаем, что предприятие обязательно должно делать банковские переводы. Совершенно свободно можно создать и приложение для нашей услуги, в которое можно будет ввести, например, выплаченные сборщикам клубники летом зарплаты и которое само высчитает и выплатит налоги за предпринимателя», - рассказала Postimees руководитель налогового отдела Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

Если точнее, то департамент создал два технических решения, основанных на системе X-tee, которые работают с банками. Одно из них непосредственно после введения данных рассчитывает сумму налоговых обязательств, а второе после осуществления выплаты вносит данные в налоговую декларацию и подтверждает их автоматически.

«Предприятию не нужно делать ничего, кроме как совершить обычный перевод через банк. Налоги будут изъяты и задекларированы», - пояснила Лийвамяги.

Услуга задумана прежде всего для мелких предприятий, которые не считали необходимым приобретать бухгалтерское программное обеспечение – теперь для приведения в порядок бухгалтерии им даже не придется нанимать бухгалтера.

По оценке Налогового департамента, в Эстонии таких предприятий, на которых работает до девяти работников, - 38 000. Этим предприятиям больше не придется даже заходить на страницу e-maksuamet.

«Если других объектов выплат, с которыми связаны налоговые обязательства, нет, то все декларирование и оплата налогов происходят автоматически. Человеку не нужно заходить, заполнять что-то дополнительное и подтверждать это Налоговому департаменту», - добавила Лийвамяги.

Клиенты LHV смогут опробовать услугу первыми

Первым созданную Налоговым департаментом возможность предложил своим клиентам банк LHV. «С одной стороны, мы вместе с Налогово-таможенным департаментом обновили способ выплат зарплат работникам на маленьких и средних предприятиях, а с другой стороны, налоги, выплачиваемые государству, теперь можно будет декларировать совершенно по-другому», - отметил руководитель розничного банковского обслуживания LHV Андрес Киттер.

Услуга в LHV называется «Выплата зарплаты» (Palgamakse). Сейчас ее можно использовать в случае шести видов выплат частным лицам: зарплаты, платы члену правления, платы по договору подряда, оплаты больничного, выплаты минимальной ставки социального налога, выплаты свободного от налога дивиденда.

При этом, по крайней мере поначалу, все выплаты другого типа будут осуществляться по-старому, также это коснется выплат лицам, не являющимся резидентами Эстонии.

Для использования услуги клиенту нужно будет настроить в интернет-банке соответствующие параметры. Банк отправит начальные данные о налогообложении в Налогово-таможенный департамент, который автоматически рассчитает полагающуюся к выплате сумму налогов на человека и отправит информацию о ней обратно в банк так, что уже во время совершения перевода клиент увидит сопутствующие сумме налоговые обязательства.

Налогово-таможенный департамент ведет переговоры и с другими банками об их подключении к этой услуге.

Решение было разработано по инициативе самого департамента для того, чтобы облегчить жизнь маленьким предприятиям, которые сталкивались с большим количеством трудностей при заполнении налоговых деклараций.

Услуга была разработана на средства Фонда регионального развития Евросоюза при посредничестве предприятия Icefire.