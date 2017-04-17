Бывший эстонский политик пойман пьяным за рулем

По словам Тообала, алкометр показывал 0,34 миллиграмма алкоголя на литр, что, по его оценке, остаточные признаки. Мужчина заверил, что он употреблял алкоголь прошлым вечером и, садясь в Тарту утром за руль, посчитал себя достаточно трезвым. «Безусловно, мои действия непозволительны и я сожалею об это», - сказал он.

Какое наказание получит бывший политик, пока неизвестно. Тообал сказал, что ранее он никогда не садился пьяным за руль.

Прийт Тообал годами был активным членом Центристской партии, был генсеком партии и членом Рийгикогу. Он покинул парламент после того, как Госсуд признал его виновным в подделке документов.

После ухода из политики Тообал занялся предпринимательством.