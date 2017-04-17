По всей Эстонии растет количество помощников полицейских

По заверению Пыхьяской префектуры, среди помощников полицейских можно все чаще видеть более молодое поколение, которое хочет делать свой вклад в повышение безопасности в родном регионе. Всего за прошлый год помощники полицейских отработали немногим менее 100 000 часов, 57 000 из которых приходятся на долю добровольцев из Пыхьяской префектуры.

Задачи и обязанности помощников полицейских довольно широки. Они не только патрулируют улицы городов вместе с сотрудниками полиции, но оказывают помощь в арестных домах и аэропорту. Также помощники полицейских делают свой вклад в превентивную работу. К примеру, в Харьюском уезде прошедшие соответствующее обучение помощники полицейских самостоятельно патрулируют улицы городов на велосипедах и автомобилях.

В будущем правоохранительные органы хотят еще больше привлекать помощников полицейских к работе на границе, при патрулировании и т.п. Со своей стороны Пыхьяская префектура хочет повысить качество обучения и оснащения помощников полицейских.