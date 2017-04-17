Картина дня: служба для не прошедших медкомиссию, проблемы ИТ-сектора и революция в банках

ФСБ предъявил доказательства обвиненному в шпионаже эстонцу

Уголовное дело предпринимателя Райво Суси, обвиненного в шпионаже и уже год находящегося под стражей в России, скоро начнут рассматривать в суде: следователь начал знакомить предпринимателя и его защитника с собранными против Суси доказательствами. Читать далее...

Жительница Таллинна: мой сын получил послание от имени ИГ

Таллиннка, 14-летний сын которой получил сообщение от имени Али Махмуда, якобы связанного с террористической группировкой «Исламское государство», обратилась в Полицию безопасности (КаПо). Читать далее...

Не прошедшие медкомиссию призывники все же будут служить

Согласно программе, которую в течение двух лет разрабатывали в Министерстве внутренних дел, молодые люди, которых не взяли в армию по состоянию здоровья, будут служить 12-14 месяцев на альтернативной, гражданской службе. Читать далее...

Последствия праздников

Длившиеся три дня праздники дали о себе знать: вчера в Эстонии полиция задержала 62 нетрезвых водителей. Читать далее...

Рекламный плакат гоуправы возмутил жительницу Ласнамяэ

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница, которую возмутил плакат с рекламой странички Ласнамяэской районой управы в Facebook: «Неужели властям Ласнамяэ больше некуда потратить деньги?» Читать далее...

Банки готовятся к землетрясению

С начала нового года банки Европейского союза должны будут с разрешения клиентов делиться данными о счетах с маленькими учреждениями, оказывающими финансовые услуги. Журнал Economist назвал такое изменение настоящим землетрясением для европейской банковской сферы. Читать далее...

ИТ-фирмы выводят рабочие места из Эстонии

Руководители крупных ИТ-компаний подтверждают, что для расширения бизнеса необходимо создавать больше рабочих мест в других странах, потому что в Эстонии недостаточно работников и нанимать их слишком затратно. Читать далее...