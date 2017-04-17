Галерея: жизнь в приграничном городе Северной Кореи

Долгое время Китай оставался единственным крупным государством, у которого были торговые отношения с Северной Кореей, но и они деградируют в связи с обострением ситуации в регионе. Как утверждается, недавно Китай отправил в регион 150 000 военнослужащих. На границе с Северной Кореей на китайской стороне находится город Данун, откуда туристы могут в бинокль подсматривать за жизнью северных корейцев. По реке Ялу для желающих организуют поездки на лодках,с которых можно понаблюдать за жизнью по ту сторону границы длиной 1400 километров.

Северным корейцам запрещено выезжать из страны без разрешения Пхеньяна, поэтому они могут себе представить происходящее за границей, лишь наблюдая за происходящим в Дануне.

Мост дружбы – один из немногих способов въехать в Северную Корею и покинуть ее. По нему происходит и большая часть товарообмена с Китаем.