Мэрия Таллинна считает, что Рийгикогу должен изменить Закон об отходах

Государственный контроль в представленном в декабре Рийкгикогу отчете указывал, что оптимальной является система вывоза отходов, разработанная местным самоуправлением. Это обеспечивает более действенный контроль за складированием вывезенных отходов и более благоприятные для потребителя цены.

"Мне непонятно, почему продолжается создание барьеров на пути организации вывоза отходов местными самоуправлениями и игнорирование рекомендаций Государственного контроля, - отметил Аас. - Складывается впечатление, что некоторые фирмы по переработке отходов ведут очень успешное лоббирование среди парламентариев, чем Антикоррупционной комиссии стоило бы заняться основательнее".

В столичной мэрии считают, что отмена Рийгикогу ч. 11 ст. 66 Закона об отходах в 2014 году создала препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями.