Мэрия Таллинна считает, что Рийгикогу должен изменить Закон об отходах

Сегодня исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Арво Сарапуу проведут встречу с членами Антикоррупционной комиссии Рийгикогу, чтобы выяснить причину внесения изменений в Закон об отходах, из-за которых возникли проблемы с вывозом мусора, сообщает Раэпресс.
Государственный контроль в представленном в декабре Рийкгикогу отчете указывал, что оптимальной является система вывоза отходов, разработанная местным самоуправлением. Это обеспечивает более действенный контроль за складированием вывезенных отходов и более благоприятные для потребителя цены.
"Мне непонятно, почему продолжается создание барьеров на пути организации вывоза отходов местными самоуправлениями и игнорирование рекомендаций Государственного контроля, - отметил Аас. - Складывается впечатление, что некоторые фирмы по переработке отходов ведут очень успешное лоббирование среди парламентариев, чем Антикоррупционной комиссии стоило бы заняться основательнее".
В столичной мэрии считают, что отмена Рийгикогу ч. 11 ст. 66 Закона об отходах в 2014 году создала препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями.