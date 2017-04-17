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Мэрия Таллинна считает, что Рийгикогу должен изменить Закон об отходах

Rus.Postimees.ee
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Мусор. Иллюстративное фото. | ФОТО: Urmas Luik

Сегодня исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Арво Сарапуу проведут встречу с членами Антикоррупционной комиссии Рийгикогу, чтобы выяснить причину внесения изменений в Закон об отходах, из-за которых возникли проблемы с вывозом мусора, сообщает Раэпресс.

Государственный контроль в представленном в декабре Рийкгикогу отчете указывал, что оптимальной является система вывоза отходов, разработанная местным самоуправлением. Это обеспечивает более действенный контроль за складированием вывезенных отходов и более благоприятные для потребителя цены.

"Мне непонятно, почему продолжается создание барьеров на пути организации вывоза отходов местными самоуправлениями и игнорирование рекомендаций Государственного контроля, - отметил Аас. - Складывается впечатление, что некоторые фирмы по переработке отходов ведут очень успешное лоббирование среди парламентариев, чем Антикоррупционной комиссии стоило бы заняться основательнее".

В столичной  мэрии считают, что отмена Рийгикогу ч. 11 ст. 66 Закона об отходах в 2014 году создала препятствия для организации вывоза отходов самоуправлениями.

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