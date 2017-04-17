Виктория Ладынская: "полосатые списки" - это не равноправие!

"На прошлой неделе в очередной раз в Парламенте был поднят вопрос о "полосатых списках", - пишет Виктория Ладынская в своем ФБ. - Это такой законопроект, который обязывал бы партии при составлении своих предвыборных списков исходить из логики "мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка...". Якобы это позволило бы женщинам чувствовать себя равными в политике".

Ладынская вспоминает: "В прошлом году ко мне подходила активистка от этого движения и просила подпись под законопроект, а в этом году и подходить не стала. Мой ответ не радует феминисток: я против квот и полосок. При этом я за равноправие. Не надо меня куда-то пускать просто на том основании, что я женщина. Я использую свой шанс войти в этот список на равных, как специалист. Это и есть равноправие. А полосатые списки и любые квоты на законодательном уровне – это уступки, и меня даже оскорбило бы такое".

Депутат от IRL согласна с тем, что нас есть и разница в зарплатах мужчин и женщин, и дискриминации в определенных сферах. "Но квоты как решения – не про меня, - продолжает она. - И еще... Я люблю, когда мужчины открывают мне дверь, помогают надеть пальто и - о боже, феминистки, - предлагают оплатить мой счет в кафе".

Равноправие в профессиональной сфере, считает Виктория Ладынская, должно быть обязательно. "И здесь не надо ни дискриминировать, ни делать мне поблажек. И есть непрофессиональная сфера, где я все-таки женщина, а он – все-таки мужчина. И тут некая равность – утопия".