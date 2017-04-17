Пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне

Феттель, стартовавший с третьего места, одержал 44-ю победу в карьере и вторую в сезоне, закрепившись на первой строчке в личном зачете пилотов.

Вторым с отставанием 6,6 секунды финишировал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третьим - его партнер по команде и победитель квалификации финн Вальттери Боттас.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м с отставанием в один круг от победителя.