Нападение с кислотой в клубе Лондона: 12 человек госпитализированы с химическими ожогами

Двое жертв в возрасте примерно 20 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает местная полиция. Остальные получили более легкие повреждения.

"По данным полиции, произошла драка между двумя группами людей, в результате чего один из мужчин распылил ядовитое вещество прямо на двух жертв. Остальные пострадали от остатков вещества", - сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел рано утром в понедельник в клубе Mangle E8. В результате происшествия из клуба было эвакуировано около 600 человек.