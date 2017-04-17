Нападение с кислотой в клубе Лондона: 12 человек госпитализированы с химическими ожогами
17 апреля 2017 г., 15:09
По меньшей мере 12 человек получили ожоги после того, как во время драки в одном из ночных клубов Лондона мужчина распылил кислоту. В клубе находились сотни посетителей, сообщает The Guardian.
Двое жертв в возрасте примерно 20 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает местная полиция. Остальные получили более легкие повреждения.
"По данным полиции, произошла драка между двумя группами людей, в результате чего один из мужчин распылил ядовитое вещество прямо на двух жертв. Остальные пострадали от остатков вещества", - сообщили в пресс-службе полиции.
Инцидент произошел рано утром в понедельник в клубе Mangle E8. В результате происшествия из клуба было эвакуировано около 600 человек.