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Нападение с кислотой в клубе Лондона: 12 человек госпитализированы с химическими ожогами

Rus.Postimees.ee
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Ночной клуб Mangle E8 в Лондоне. | ФОТО: Jack Hardy/AP

По меньшей мере 12 человек получили ожоги после того, как во время драки в одном из ночных клубов Лондона мужчина распылил кислоту. В клубе находились сотни посетителей, сообщает The Guardian.

Двое жертв в возрасте примерно 20 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает местная полиция. Остальные получили более легкие повреждения.

"По данным полиции, произошла драка между двумя группами людей, в результате чего один из мужчин распылил ядовитое вещество прямо на двух жертв. Остальные пострадали от остатков вещества", - сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел рано утром в понедельник в клубе Mangle E8. В результате происшествия из клуба было эвакуировано около 600 человек.

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