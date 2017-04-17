Референдум в Турции: в Евросоюзе призвали прекратить переговоры вступлении страны в ЕС

Переговоры по вступлению этой страны в Европейский Союз начались еще в 2005 году, однако в марте 2017 года по ряду причин практически зашли в тупик. А теперь появились предложения вообще прекратить всякие переговоры о ее вступлении в ЕС, пишет newsru.com.

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен написал в Twitter, что ему "странно видеть то, как демократию ограничивают с помощью демократии". Глава МИД скандинавского королевства Андерс Самуэльсен высказал мнение, что "Турция все сильнее отдаляется от европейских ценностей и возможного членства в ЕС". О том, что путь в Евросоюз для Турции теперь закрыт, заявил и официальный представитель национал-консервативной Датской народной партии (ДНП) Кристиан Тулесен Даль. Отметим, что за внесение конституционных изменений, расширяющих властные полномочия Эрдогана проголосовали 60,6% турок, проживающих в Дании.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил сегодня, что правительство Турции "продолжает отдалятся от демократических ценностей и стандартов Европы после спорного голосования "за" "авторитарную президентскую систему". По его мнению, "вступление Турции в ЕС отдаляется, развитие страны становится поводом для беспокойства, сотрудничество Турции и ЕС после данного решения станет сложнее". Впрочем, он не призывает "хлопать громко дверью", считая, что необходимо продолжить диалог с Турцией, "ведь дальнейшая эскалация не отвечают интересам ЕС", передает ТАСС. В Австрии "за" поправки в конституцию Турции проголосовали 73,2% участников референдума из числа проживающих там турок.

"Несомненно, референдум проходил в условиях чрезвычайной ситуации, ограничения свободы собраний и СМИ, а также репрессий против демократической оппозиции. Также ясно, что референдум разделил страну, и турецкое правительство несет ответственность за разумный подход при дальнейших решениях, чтобы не забыть мнение миллионов других избирателей, кто вчера проголосовал "нет". Европа должна следить за дальнейшими действиями Турции при реализации итогов референдума", - отметил Ван дер Беллен.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что результаты конституционного референдума в Турции показывают, насколько расколото общество этой страны по вопросы реформ, сообщает РИА "Новости". "Опубликованные результаты показывают, как расколото турецкое общество по вопросу глубоких реформ. Ценности и обязательства, принятые в рамках Совета Европы, должны вести турецкие власти к проведению свободного и искреннего диалога со всеми участниками политической и социальной жизни", - отметили в Елисейском дворце. Также в коммюнике говорится, что "организация референдума по смертной казни будет идти в очевидном разрыве с этими ценностями и обязательствами". В самой Франции 65,2% из проживающих там турок проголосовали за реформу конституции Турции.

В Германии, где 63% из числа проживающих там граждан Турции сказали "да" усилению власти Эрдогана, руководство ряда немецких партий выступило за прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Заместитель представителя Христианско-социального союза (ХСС) Манфред Вебер заявил, что вопрос полноправного членства Турции в ЕС "более не может быть целью" переговоров, а перспектива присоединения страны к союзу является "самообманом". А заместитель председателя ХДС Юлия Клекнер заявила, что дверь в ЕС для Турции "окончательно закрыта", добавив, что надо прекратить и ее финансовую поддержку, пишет Би-би-си. Стоит напомнить, что Турция до 2020 года должна была получить от Евросоюза около 4,5 млрд евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов. Но в начале марта 20217 года ЕС решил заблокировать эти выплаты. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, негативные тенденции, начавшиеся в Турции еще до июльского путча, противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву.