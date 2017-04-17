Профсоюз энергетиков проведет во вторник в Таллинне пикет

Об этом сообщила пресс-служба союза, отметив, что целью пикета является выразить поддержку требованиям, которые профсоюзы работников концерна Eesti Energia выдвинули в ходе коллективных переговоров.

Акция поддержки проводится у здания Министерства финансов потому, что собственник недвижимости у головной конторы Eesti Energia на улице Лелле не разрешить проведение пикета на своей территории. По этой причине профсоюзы решили провести пикет у резиденции министра финансов, который по своему статусу является лицом уровня общего собрания Eesti Energia AS.

Как пояснила ранее руководитель по персоналу Eesti Energia Тийна Друй, согласно ныне действующим коллективным договорам, в концерне оплата труда разделяется на основную зарплату, дополнительные выплаты и пособия. Концерн предложил профсоюзам повысить основную зарплату и отказаться от дополнительных выплат. Переговоры продолжаются уже длительное время и привели к акциям протеста со стороны энергетиков.

Работники концерна требуют повысить им зарплату на шесть процентов при условии, что сохранятся дополнительный отпуск, доплаты за вечерние и ночные смены, а также за работу в выходные.

Eesti Energia – энергетический концерн, состоящий из 24 предприятий, дает работу приблизительно 5900 людям.