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Audi раскрыла дизайн купеобразного кроссовера

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Компания Audi опубликовала изображения концептуального купеобразного кроссовера под названием E-Tron Concept Sportback. Публичный дебют автомобиля состоится в середине текущей неделе на моторшоу в Шанхае.

По оформлению светотехники и дизайну решетки радиатора новинка напоминает прототип e-tron quattro, дебютировавший два года назад на автосалоне во Франкфурте. Вероятно, как и этот концепт, купеобразный кроссовер будет оснащаться электрической силовой установкой, однако подробной информации о ней пока нет, пишет motor.ru.

Компания показала изображения нового электрического концепта

Концепт Audi e-tron quattro оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 лошадиных сил. Кроссовер набирает «сотню» за 4,6 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена 210 километрами в час.

К 2020 году в линейке Audi должно появиться три электрокара. В их число войдет среднеразмерный кроссовер, конкурирующий с Tesla Model X, седан A9 и городской компакт-кар, который сможет проезжать без подзарядки до 450 километров.

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