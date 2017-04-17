Audi раскрыла дизайн купеобразного кроссовера

По оформлению светотехники и дизайну решетки радиатора новинка напоминает прототип e-tron quattro, дебютировавший два года назад на автосалоне во Франкфурте. Вероятно, как и этот концепт, купеобразный кроссовер будет оснащаться электрической силовой установкой, однако подробной информации о ней пока нет, пишет motor.ru.

Концепт Audi e-tron quattro оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 лошадиных сил. Кроссовер набирает «сотню» за 4,6 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена 210 километрами в час.

К 2020 году в линейке Audi должно появиться три электрокара. В их число войдет среднеразмерный кроссовер, конкурирующий с Tesla Model X, седан A9 и городской компакт-кар, который сможет проезжать без подзарядки до 450 километров.