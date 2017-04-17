Легковая машина столкнулась с грузовиком: пострадала женщина

По предварительной информации, автомобиль Audi ехал по улице Сепа и повернул налево на главную дорогу, по которой в это время двигался грузовик, обладающий правом преимущественного проезда. Произошло столкновение, в результате которого пострадала находившаяся за рулем Audi женщина. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета. Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал.

Прибывшая на место полиция установила, что оба водителя находились в транспортных средствах одни, были трезвыми, имели водительские права и были пристегнуты ремнями безопасности в соответствии с требованиями.