В Британии не возбудили дело из-за чрезмерной жестокости преступника

Речь идет о 25-летнем Эндрю Бернсе, отбывающем пожизненный срок в шотландской тюрьме Гленохил за вандализм, разбойные нападения, сопротивление полиции и попытки оклеветать сотрудников пенитенциарного учреждения. Его обвинили в том, что он напал на надзирателя, зашедшего в камеру, чтобы разрешить ссору между заключенными. Бернс жестоко избил надзирателя и сопровождавшую его медсестру стулом, оба сотрудника тюрьмы были доставлены в больницу с травмами головы.

Изначально против заключенного планировали возбудить дело о нападении на стражей порядка, однако это сочли нецелесообразным. Судьи решили, что заключенный слишком опасен, и при доставке его в суд, и в процессе заседания могут возникнуть неприятные инциденты: ранее Бернс во время перевозки неоднократно пытался бежать. В итоге иск был отозван.

Эндрю Бернс на протяжении всего пребывания в тюрьме отличался склонностью к неконтролируемому насилию: газета указывает, что несколько лет назад он ради забавы прокусил себе вены и начал разбрызгивать кровь, заливая сокамерников. Широкую известность имя Бернса приобрело в марте 2016 года: тогда он внезапно заявил, что является трансгендером, попросил отныне обращаться к нему Тиффани Скотт и потребовал, чтобы его обыскивали исключительно женщины. Сперва руководство тюрьмы пошло ему навстречу, но позже, убедившись, что он во время обыска пытается приставать к охранницам, отказало в просьбе.