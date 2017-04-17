Скандальная авиакомпания United Airlines выгнала из лайнера парочку влюбленных

Влюбленные Майкл Холл и Эмбер Максвелл рассказали, что когда они попали на борт самолета, на который забронировали билеты, то увидели, что на их местах расположился спящий человек, пишет Reis.

Майкл и Эмбер решили занять свободные места впереди, чтобы не иметь лишних хлопот и не мешать мужчине, ведь самолет был полупустым. Несмотря на это, позже к ним подошел представитель персонала United и заявил, что пара должна покинуть самолет, чтобы не мешать другим пассажирам. Также отмечается, что молодые люди сели на места, билеты на которые несколько дороже. Влюбленные даже были согласны оплатить разницу в стоимости, но им отказали.

После этого мужчина и женщина покинули самолет.

Между тем представители авиакомпании утверждают, что пару пришлось снять с рейса, потому что молодые люди отказывались вернуться на свои места. В United также заверили, что влюбленной паре предложили льготную возможность ночевки и переоформили билеты, чтобы они смогли улететь на следующий день.