Эксперты CIT: Россия поставляет запрещенные кассетные боеприпасы армии Асада

Как материал для анализа волонтеры группы используют фотографии из "Комсомольской правды", РИА "Новости", кадры Первого канала, сделанные после химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун, а также фото, сделанные сирийским активистом в анклаве сирийской оппозиции в провинции Хомс, пишет Newsru.com.

Начало расследованию было положено в Сети фотографией корреспондента РИА "Новости" Михаила Воскресенского, на которой пользователи форума сайта War Online заметили предметы, похожие на контейнеры, ранее засветившиеся в российских репортажах об уничтожении химического оружия.

На фото видно, что маркировка контейнеров на авиабазе Шайрат отличается от маркировки советских контейнеров с химическим оружием.

CIT отмечает, что это не первый раз, когда журналисты государственных СМИ невольно показывают в своих репортажах кассетные боеприпасы. В 2016 году участники CIT обнаружили, что телеканал RT 18 июня продемонстрировал кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых один из российских боевых самолетов оснащен кассетными бомбами, хотя Минобороны заявляло, что российская авиация такие боеприпасы в Сирии не применяет.

"Теперь, благодаря провластным СМИ, выяснилось, что эти боеприпасы применяются асадовской авиацией и, судя по всему, были недавно поставлены из России", - делает вывод группа расследований.

На некоторых фотографиях тара от контейнеров БКФ выглядит довольно старой, но имеющиеся в открытом доступе фотографии, опубликованные российскими журналистами, а также сторонниками и противниками Башара Асада, позволяют предположить, что в 2016 году асадовская авиация начала активно использовать контейнеры БКФ АО-2,5РТ после длительного перерыва, говорится в расследовании.

Датировать применение кассетных боеприпасов авторам расследования позволили фотографии, опубликованные 11 сентября 2016 года в Twitter сирийского медиаактивиста Махмуда аль-Алуша. На кадрах, снятых, по его словам, в анклаве сирийской оппозиции на севере провинции Хомс, на одном из неразорвавшихся суббоеприпасов частично видна маркировка "АО-2,5РТ".

После долгого перерыва в использовании кассетных боеприпасов в Сирии, окончившегося вступлением в войну России, применялись их модернизированные аналоги АО-2,5РТМ, доставляемые в разовых бомбовых кассетах РБК-500. Кроме того, фрагменты контейнеров на фотографиях разительно отличаются от РБК-500 АО-2,5РТМ, содержат, судя по всему, 12 суббоеприпасов и похожи на другие изображения БКФ АО-2,5РТ, говорится в расследовании.

Это позволило исследователям утверждать, что 10 сентября 2016 года в Хомсе были применены именно БКФ АО-2,5РТ. Активисты утверждают, что удар нанесли российские самолеты, но контейнеры КМГУ никогда не наблюдались ни на аэродроме Хмеймим, ни на российских самолетах над Сирией.

Анализ снимков, на которых видна куча использованной тары от контейнеров, которая образовалась с 10 по 26 октября 2016 года, свидетельствует, по мнению авторов расследования, об интенсивном использовании сирийской авиацией кассетных боеприпасов БКФ АО-2,5РТ как минимум в сентябре и октябре 2016 года.

Последний раз контейнеры КМГУ под сирийскими Су-22 замечались в 2014 году, до вступления России в войну. "Перерыв в применении асадовскими силами кассетных боеприпасов объясняется истощением их запасов, и решение наверняка обеспечила Россия", - утверждается в расследовании.

В 2015 году правозащитные организации обвиняли российских военных в применении кассетных бомб, запрещенных международной конвенцией, но Россия отвергала эти обвинения. В 2016 году группа Bellingcat нашла свидетельства применения в Сирии кассетных зажигательных бомб российского производства.

В середине декабря 2015 года ООН опубликовала доклад, согласно которому Россия использует в Сирии мощные вакуумные и кассетные бомбы, способные уничтожать дома целыми улицами, в том числе РБК-500 СПБЭ-Д, применение которых осудили международные организации, в том числе Красный Крест, Human Rights Watch и Amnesty International.