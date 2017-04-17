Cоцсети возмутила детская стрижка "гитлерюгенд" в московской парикмахерской

В Telegram-каналах, по которым разошлась картинка, пишут, что стрижки "гитлерюгенд" давно вошли в моду в парикмахерских: их характеризуют как "аккуратные и четкие", и общественного порицания это название не вызывало, сообщает Lenta.Ru.

Представители парикмахерской в разговоре с порталом TJournal пояснили, что стрижки с таким названием у них в ассортименте нет. Упоминания причёски "гитлерюгенд" на сайте студии действительно нет. "Это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек — мы делаем причёски для детей по желанию родителей", - заявили в парикмахерской.