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Cоцсети возмутила детская стрижка "гитлерюгенд" в московской парикмахерской

Rus.Postimees.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Москвичка Ольга Макарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию из детской парикмахерской в торговом центре "Мега". Один из вариантов причёски для мальчиков называется "гитлерюгенд" — по названию молодёжной организации в нацистской Германии, пишет Newsmsk.com.

В Telegram-каналах, по которым разошлась картинка, пишут, что стрижки "гитлерюгенд" давно вошли в моду в парикмахерских: их характеризуют как "аккуратные и четкие", и общественного порицания это название не вызывало, сообщает Lenta.Ru.

Представители парикмахерской в разговоре с порталом TJournal пояснили, что стрижки с таким названием у них в ассортименте нет. Упоминания причёски "гитлерюгенд" на сайте студии действительно нет. "Это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек — мы делаем причёски для детей по желанию родителей", - заявили в парикмахерской.

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