Галерея: в Ида-Вирумаа пройдет очередной футбольный лагерь с участием тренеров из «Валенсии»

В прошлом году в лагере приняли участие 86 детей из Ида-Вирумаа и других регионов республики. Два опытных наставника академии одного из ведущих европейских клубов ФК «Валенсия», которым помогали хорошо подготовленные тренеры ФК «Локомотив», провели пятидневный курс интенсивных тренировок.

Кульминацией спортивных мероприятий стала поездка эстонских ребят в Испанию, где лучшие, по мнению тренеров, футболисты не только смогли потренироваться со своими сверстниками из многих стран мира, но и побывать на стадионе «Месталья», а также встретиться со своими кумирами – звездами основной команды «Валенсия».

Один из организаторов лагеря «Локомотив-Валенсия» Марко Кристалл сказал: «Организованный в прошлом году лагерь принес весьма интересный опыт для почти 90 детей. Ребята узнали, как проводятся тренировки в футбольной академии одного из самых титулованных в мире футбольного клуба „Валенсия“».

По словам представителя «Валенсии» Брема Варбурггена, прошлый год показал, что у футболистов языкового барьера не существует. «На поле все работали переводчиками, поэтому у нас все получилось. Из смеси эстонского, русского, английского и испанского языков получилось то, что нас объединяет – язык футбола», - сказал Варбургген.

«Конечно, методы работы „Валенсии“ сильно отличаются от того, к чему привыкли эстонские футболисты, но тренеры стараются найти с ребятами общий язык, внимательны к ним, и дети отвечают тем же. Все это может помочь некоторым ребятам раскрыться, ощутить большую уверенность в себе. А сейчас испанские тренеры с нетерпением ждут июня, чтобы вновь вернуться в Вока и провести неделю в компании старых и новых эстонских друзей», - добавил он.

Главный организатор лагеря «Локомотив-Валенсия» Сергей Иванов заверил: «Второй год подряд знаменитый европейский клуб – испанская «Валенсия» - приезжает в гости в Ида-Вирумаа. Это говорит и о том, что мы совсем неплохо сдали экзамен по первому лагерю, и о том, что у нас есть очень много перспективных мальчишек, всерьез заинтересовавших испанских специалистов».