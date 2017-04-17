Искусствовед Аркадий Ипполитов: искусство Рима не может не быть современным

В середине апреля столицу Эстонии посетил Аркадий Ипполитов, российский искусствовед, хранитель итальянской гравюры Эрмитажа и куратор многочисленных выставок классического и современного искусства, в том числе нашумевшей выставки «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», прошедшей в Третьяковской галерее в прошлом году.

В Таллинне Ипполитов сотрудничает с Кадриоргским дворцом: как крупный эксперт по маньеризму он готовит каталог к выставке «В римском стиле. Маньеристическая графика из собраний Эстонии», которая откроется в музее Миккеля в октябре. Хотя Эстония от центров маньеризма и далека, Ипполитов уверяет, что «это очень интересное собрание со всех точек зрения, представляющее маньеризм хотя и неполно, но своеобразно – отдельными любопытными экземплярами».

– Какой экспонат выставки «В римском стиле», с вашей точки зрения, наиболее ценен?

– Можно точно сказать, что самое ценное – это очень редкая гравюра Антонио Поллайоло «Битва обнаженных мужчин», ею выставка будет открываться. Это прекрасный пример даже не флорентийского маньеризма, а флорентийского Ренессанса. На выставке будет представлено также довольно редкое собрание северной графики.

– Вы уже в 13-14 лет решили, что станете заниматься только итальянским маньеризмом. Что вас подтолкнуло к итальянцам? Как вообще влюбляются в искусство данной страны и эпохи?

– Каждый влюбляется, я думаю, по-разному. Что именно подтолкнуло?.. Это нужно долго анализировать, но, возможно, уже то, что Петр Первый основал Петербург как город святого Петра, отражая Рим, и я стал, можно сказать, жертвой его решения.

Я с детства ходил в школьный кружок в Эрмитаже, и для меня переломный момент настал, когда я увидел – именно увидел, а не просто посмотрел, – небольшую картину «Святое семейство со св. Елизаветой» Франческо Приматиччо. Это для меня до сих пор одно из самых прекрасных и загадочных произведений в итальянской живописи.

– А почему вас увлек именно маньеризм, а не куда более раскрученный Ренессанс, например?

– Тут, видимо, сыграло свою роль то, что в советское время о маньеризме говорили только плохо, как об упадочническом течении в искусстве, в то время как маньеризм – явление сложное, наряду с упадком в нем есть и достижения. В какой-то мере маньеризм предсказывал модернизм. Вот, наверное, у меня и появилась эта тяга к маньеризму как к чему-то запрещенному, к запретному плоду. И еще – то, что это вроде бы XVI век, но он оказывался весьма актуальным. Впрочем, он остается актуальным и до сих пор.

– Вы написали среди прочего книгу «Только Венеция», заставляющую предположить, что «город прекрасный, Веденец славный» – ваш любимый в Италии...

– Вообще, Венеция – не мой любимый итальянский город, просто я про нее большую книгу написал. Я считаю, что Венеция – самый красивый город в мире, Флоренция – самый изысканный, а Рим – самый величественный. Все эти три города – замечательные, и в выборе между ними я бы колебался. Хотя для меня самый обожаемый город – все-таки Флоренция.