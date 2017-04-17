ООН рекомендовала иностранным дипломатам пересесть на электромобили и открыла в своей штаб-квартире зарядные станции

По данным всемирной организации, люди в 20 раз чаще приобретают электромобиль, если в их офисном комплексе есть возможность его зарядить, пишет newsru.com.

Открывая станции в трехуровневом подземном гараже, рассчитанном более чем на тысячу машиномест, председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон напомнил об объявленных на саммите в Нью-Йорке в 2015 году Целях устойчивого развития, которые подразумевают борьбу за чистоту воздуха в городах и обеспечение доступной, экологически безопасной энергетики.

"Установка этих зарядных устройств для электромобилей в ООН - это небольшой, но важный шаг в верном направлении, - сказал Томсон. - Я надеюсь, что настанет день, когда весь автопарк ООН будет экологически чистым".

А помощник генсека ООН Стивен Каттс отметил, что установка станций "символизирует приверженность" организации инициативам в области защиты окружающей среды, передает ТАСС.

По данным ООН, ежегодно рынок электро- и гибридных автомобилей растет на 33%.