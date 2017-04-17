Карилайд: риторика реформистов все больше напоминает EKRE

Карилайд отметил, что результаты социологического опроса приятно обрадовали представителей коалиции. С момента формирования, новое правительство задалось целью улучшить качество жизни населения и за месяцы работы был принят ряд решений, которые способствуют развитию Эстонии. Предпочтения избирателей – это четкий сигнал коалиции, что мы движемся в правильном направлении.

«Правящим партиям удалось не только заслужить, но и приумножить капитал доверия к правительству со стороны избирателей. После стольких лет нахождения у власти реформистов, такая поддержка особенно важна, так как это лишь подтверждает, что перемены были необходимы и люди ждут изменений», - отметил Карилайд, поблагодарив население Эстонии за столь высокую поддержку.

Политик добавил также, что, по всей видимости, избиратели оценили желание правительства двигаться в сторону более сплоченного общества, чтобы поддержку со стороны государства смогли ощутить те налогоплательщики, которые зарабатывают меньше среднего. «Повышение не облагаемого налогом минимум до 500 евро положительно скажется на доходах более 80% работающего населения, а шаг в сторону солидарной пенсионной системы принесет пользу тем, кто вплоть до сегодняшнего дня был позабыт», - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, в том, что рейтинг реформистов упал, а популярность Консервативной народной партии выросла, нет ничего удивительного. Это оппозиционные партии, и их риторика стала одинаковой. «Обе партии пытаюсь играть на противопоставлении двух общин, обе были весьма скептически настроены относительно нашей политики в области экономики и особенно – относительно повышения не облагаемого налогом минимум. Для этих оппозиционных партий все вышеперечисленное неприемлемо», - добавил Карилайд.

В апреле по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно вырос рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а снизился – Партии реформ, следует из свежего исследования популярности партий, заказанного новостной редакцией ERR компании Turu-uuringute AS.