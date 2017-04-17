Эвелин Калдоя: Эстония не должна всюду быть первой

Не только нынешний американский президент, но и наш бывший известны тем, что время от времени сеют в Твиттере хаос и нагнетают напряженность. «ПРОВАЛ», – написал последний заглавными буквами, комментируя известие о том, что Эстония не значится в числе стран-основателей появившегося в Финляндии центра изучения гибридной опасности ЕС. На это отреагировал один парламентарий, потребовавший отчета у министра обороны. «Чрезмерная реакция», – написала бы я в ответ. Обычными буквами.

Во-первых, упомянутый центр – это по сути мозговой трест, которую данное сообщество стран основала с целью обсуждения вполне конкретных тем. Каждое присоединяющееся к центру государство платит часть расходов на его содержание и выставляет экспертов. То, что в названии центра есть слова НАТО или ЕС, еще не означает, что речь идет об их «дочерних» учреждениях или что все страны-члены должны в них входить. Это означает просто, что соответствующая организация признаёт тему существенной – и базовые параметры центра позволяют его аккредитовать. Иногда ЕС и НАТО заказывают у таких центров исследование-другое.

В Прибалтике действуют три таких центра НАТО. Из них два – Центр киберзащиты Эстонии и Центр стратегической коммуникации Латвии – имеют дело с темами, непосредственно связанными с гибридной войной.

Если бы НАТО пошел литовцам навстречу, и их Центр энергетической безопасности занимался бы темой гибридной войны, то есть российской газовой политики. К сожалению, НАТО решило, что это не вопрос военной безопасности. Поэтому литовцы хоть и получили аккредитацию НАТО, но занимаются сейчас энергетической эффективностью армии.

Знаток проблем эстонской безопасности мог бы знать, что гибридные атаки у нас проходят не по ведомству военной безопасности, то есть министра обороны, а по ведомству госканцелярии – как часть более широкой государственной обороны. Вчера я специально проверила снова: да, темой финского центра занимается у нас госсекретарь.

Говорят, что одна из причин осторожности Эстонии в отношении Финляндии – скверный опыт участия в делах литовского центра. Хорошие начинания соседей следует поощрять, однако кроме добрых намерений есть еще ценник. Финляндия знает, что мы не сверхбогаты. Так что я не думаю, что финны огорчились тому, что мы в данный момент раздумываем и взвешиваем доводы «за» и «против». Об этом центре с некоторым скепсисом говорит и часть финских экспертов.

Я бы взяла за пример наш Центр киберзащиты, созданный в 2008 году. Великобритания присоединилась к нему в 2014-м. И неважно, что в промежутке британские эксперты то и дело наезжали в Таллинн. И неважно, что британцы видят в нас важного европейского партнера, которому они добровольно помогали как во время Освободительной войны, так и теперь в виде батальона НАТО. Великобритания – разумная страна, она просто выжидала, пока не стало ясно, что Таллинн выдает оригинальные идеи, а не полные сомнительных раздумий документы, которые производят социологи по всему миру. Нежелание присоединяться сразу и тратить деньги – еще не дипломатический faux pas.

Перевод с эстонского.