Комиссия Рийгикогу отказалась поддержать приостановку приема беженцев

«Мы обсудили этот вопрос и решили, что это не является достаточным поводом для отказа для подобной основанной на солидарности программы», - сказал BNS председатель комиссии Тоомас Витсут, имея в виду обоснование предложения EKRE, где отмечались два недавних случая насилия в семьях беженцев.

Участвовавшие в заседании комиссии представители МВД не смогли объяснить депутатам, как происходило бы приостановление участия Эстонии в этой программе, добавил Витсут. «Скорее всего, мы вызвали бы тем самым много отрицательного внимания и в этой связи комиссия решила не поддерживать предложение», - сказал он.

На голосовании в комиссии представленный EKRE проект решения Рийгикогу поддержал член EKRE и заместитель председателя комиссии Яак Мадисон, центристка Оудекки Лооне воздержалась, а остальные члены комиссии проголосовали против.

В дальнейшей работе с предложением ключевую роль играет конституционная комиссия Рийгикогу, руководящая ей и запросившая мнение комиссии по делам ЕС.

Эстония обязалась в рамках программы ЕС принять 553 беженцев из Греции, Италии и Турции. На данный момент Эстония официально приняла в рамках программы 120 человек, половина которых — дети. Одна иракская семья из шести человек добровольно вернулась на родину, 31 человек путешествует по Европе, а двое арестованы.