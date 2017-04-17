Юри Ратас: высокая поддержка правительства – признание работы всех наших министров

«Опубликованные сегодня свежие результаты социологического опроса показали, что избиратели поддерживают новые идеи и наши политические решения. Ведь все последние годы в политике не было месте свежим идеям. Успешное продвижение административной реформы, смелые шаги в направлении государственной реформы, решения, которые направлены на улучшение конкурентоспособности нашей экономики, желание изменить систему здравоохранения и заняться решением социальных проблем – все это нашло поддержку со стороны населения, которые хотят перемен в этих сферах», - отметил Ратас.

«Высокая поддержка всего правительства – это признание работы всех наших министров. Подтверждение этому опубликованные цифры: популярность коалиции составляет 49% и оппозиции – 40. Мы работаем единой командой, у нас четкий план действий и все это не осталось незамеченным. Поддержка со стороны избирателей – это лучшая оценка нашей работы», - сказал Юри Ратас.