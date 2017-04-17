В спецназе только девушки: смотрите, как выглядит первый в мире женский отряд специального назначения

В привлечении женщин на военную службу Норвегия - одна из самых прогрессивных стран мира. Норвежские женщины могут занимать любые военные посты с 1980-х годов. В прошлом году Норвегия стала первой страной НАТО, которая ввела обязательную военную службу для женщин, пишет Postimees.

Однако самым большим прорывом стало создание спецподразделения, состоящего исключительно из женщин. В 2014 году военное командование решило, что солдаты-женщины необходимы в таких странах, как Афганистан, где местные женщины отказываются вести разговоры с военными-мужчинами. Предполагалось, что солдаты-женщины смогут собирать разведданные и налаживать контакты с местным населением, передает NBC.

"Когда Норвегия отправила своих военных в Афганистан, мы сразу поняли, что нам необходимо больше женщин-военных, - рассказал руководитель норвежского спецназа, полковник Фроде Кристофферсон. - Особенно женщины были нужны при обыске домов, чтобы кто-то мог заняться женщинами и детьми".

Охотничий отряд для тренировки солдат-женщин

"Преимущество состоящего только из женщин спецподразделения заключается в том, что мы можем создать специальную адаптированную программу и вербовку для женщин", - сказал Кристофферсон, добавив, что женщины, прошедшие годовой курс, по меньшей мере столь же хороши, как и их коллеги-мужчины.

По словам солдата подразделения, 22-летней Тонье, служба в Jegertroppen показывает, что женщины могут справляться точно с такой же работой, как и мужчины. "Мы носим такие же тяжести, как и мужчины, мы делаем то же самое", - говорит она.

Члены женского отряда упражняются в том числе в прыжках с парашютом с самолетов, езде на лыжах по тундре, многокилометровых марш-бросках через лес и отработке боев в городских условиях. При этом обмундирование и оружие, которое они несут на себе, вместе весят свыше 45 кг. "Я здесь самая маленькая, поэтому я практически несу вес, равный весу моего тела", - говорит Тонье.

Только для того, чтобы получить квалификацию в этом отряде, необходимо пробежать 6 км менее, чем за 52 минуты, при этом неся на себе снаряжение и оружие общим весом в 27 кг. Для сравнения: мужчины должны преодолеть это расстояние на три минуты быстрее - за 49 минут.

Тонье, выросшая в городке с населением 30 000, говорит, что вооруженные силы интересовали ее еще с детства. "Я знала, что хочу делать самую тяжелую и жесткую работу, которую только могут предложить в вооруженных силах, - говорит молодая девушка. - Jegertroppen был как будто создан для меня".

20-летняя Мари присоединилась к отряду, чтобы пойти по стопам своего деда. "Уверена, что мы становимся все лучше и скоро перегоним парней", - говорит солдат.

И командующие подразделением говорят, что Jegertroppen не отстает от других спецподразделений, а на недавних учениях многие женщины стреляли точнее, чем мужчины.

"Девушки постоянно развиваются, и это подстегивает парней стараться еще сильнее, чтобы над ними не взяли верх", - говорит капитан Оле Видар.

На текущий момент в Охотничий отряд поступает около 300 заявок о приеме в год, из-за чего повысился уровень сложности испытаний при приеме в отряд.