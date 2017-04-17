Euribor сделал все для того, чтобы жители Эстонии побежали скупать недвижимость

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 8 декабря 2016 года продлил срок действия программы количественного смягчения (QE) до декабря 2017 года.

Как говорится в заявлении ЕЦБ, Центробанк продолжит выкупать активы объемом 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно. С апреля объем выкупа активов сократится до 60 млрд евро в месяц.

Центробанк заявил, что готов увеличить объем выкупа активов или срок действия программы QE при необходимости.

Базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ по итогам заседания в начале декабря была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

В июне 2016 года ЕЦБ открыл тур программы, позволяющий кредитным учреждениям, являющимся пригодными встречными сторонами операций валютной политики участвовать в долгосрочных целевых операциях по рефинансированию (TLTRO). ЕЦБ выдаст льготные кредиты четыре раза, первый тур прошел в конце июня 2016 года. Процентная ставка может достигать -0,4 процента.

Со ставкой Euribor связана большая часть жилищных кредитов.

Рекордно низкой - минус 0,244 процента - ставка Euribor была в последний раз 7 февраля этого года.