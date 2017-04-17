Rus.Postimees в Москве: как живется в России без балтийских шпрот?

Москвички Татьяна и Ирина поведали, что давно адаптировались к жизни без балтийских продуктов: «Мы едим шпроты, только не знаем, чьи они. Килька у нас тоже есть, причем балтийская, только теперь она из Питера. А шпроты, наверное, калининградские».

Всеволод посетовал: «Жалко, что их сейчас редко увидишь на прилавках. Мне все нравилось и нравится в Балтийских странах. А власти, которые дерутся между собой, пусть сами разбираются».

Представители более молодого поколения отметили, что легко обходятся без балтийских деликатесов, а санкций не замечают. «Я часто летаю компанией Air Baltic через Ригу, мне это очень помогает справляться с дефицитом», - рассказала Ольга.

Пенсионерка Галина признала, что со шпротами стало хуже, но она привыкла довольствоваться малым. На вопрос о том, что нас разделяет, Галина ответила: «Нежелание понимать друг друга. Нужно быть более снисходительными и лояльными друг к другу. Нельзя помнить только негативное и зацикливатся на прошлом».