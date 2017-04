Смотрите, как выглядит новейшая военная база России в Арктике

В 3D-экскурсии по военной базе наглядно демонстрируется как обустроены комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея и медицинский блок.

"Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска", - говорится в официальном сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что база "Арктический трилистник" является вторым военным объектом. Первым стала военная база "Северный Клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, пишет "Интерфакс".

Жилищно-административный комплекс базы "Арктический трилистник" представляет собой пятиэтажное здание на сваях и имеет форму трехлучевой звезды, отчего и произошло название базы. Общая площадь комплекса - 14 тысяч квадратных метров. Основное здание окрашено в цвета российского флага. Жилищно-административный комплекс рассчитан на автономное проживание и выполнение служебных задач гарнизоном численностью 150 человек в течение 18 месяцев, для чего база обеспечена хранилищами продовольствия и складами горючего.

В состав базы также входит электростанция и водоочистительная станция, а также отапливаемые гаражи для военной техники. Все здания базы соединены между собой отапливаемыми крытыми галереями. Есть на базе и православная часовня.

Необходимо подчеркнуть, что абсолютно все строительные материалы и техника для возведения арктических военных баз завозятся с материка, работы велись круглый год в сложных климатических и геологических условиях. Используются только специальные строительные материалы и техника, способные выдерживать сильные морозы.

