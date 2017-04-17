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Нужна помощь очевидцев: в Таллинне автомобиль сбил на "зебре" 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 17 апреля примерно в 13.30 в Таллинне рядом с остановкой «Нису» на улице Сыле произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик.

Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, неизвестный автомобиль двигался по улице Сыле со стороны улицы Эхте в направлении Палдиского шоссе и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу. Ребенка доставили с места происшествия в больницу.

Полиция просит всех возможных очевидцев ДТП, а также тех, кто видел в это время в данном районе подозрительный автомобиль, сообщить об этом по телефону 6123000 или 112 или по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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