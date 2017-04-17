Видео: энтузиаст успешно собрал iPhone из купленных в Китае запчастей

Как написал Аллен, рабочий смартфон iPhone 6s с памятью объемом 16 ГБ был собран из деталей бывших в употреблении смартфонов Apple, которые он купил на рынках в китайском городе Шэньчжэнь, потратив на посещение продавцов немало времени. Этому аспекту проекта Аллен посвятил значительную часть итогового видеоролика. В частности, энтузиаст приобрел основную плату смартфона с датчиком Touch ID, дисплей, заднюю крышку и батарею. При этом дисплей был сломан, и Аллен починил его с помощью дополнительных деталей, а задняя крышка розового цвета, скорее всего, была неоригинальной.

Аллен рассказал The Verge , что ему было интересно, можно ли собрать смартфон из отдельных компонентов, а кроме того, он хотел узнать, как устроены рынки запчастей. Идея реализовать замысел пришла к нему во время общения с шэньчжэньскими техногиками, один из которых задался вопросом, реально ли собрать смартфон из деталей, продающихся на рынке.

В общей сложности Аллен потратил на проект около 940 евро, однако немалая часть этих средств ушла на повторную покупку некоторых деталей и дополнительные инструменты. Без учета этих трат Аллен оценил собранный смартфон в 280 евро, что заметно меньше цены нового iPhone 6s.