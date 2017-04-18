Цветы замерзли, птицы улетают обратно на юг. Куда делась долгожданная весна?

Метеоролог Айн Каллис отметил, что до климатической весны еще очень далеко, поскольку для этого нужно, чтобы среднесуточная температура устойчиво держалась выше пяти градусов тепла: «Однако ничего чрезвычайного тут нет, и нечего спекулировать на тему изменения климата. В апреле у нас часто бывала такая переменчивая погода, а температуры, которые держатся сейчас, весьма обычные».

Каллис добавил, что в целом сейчас холоднее, чем то, на что все надеются в апреле. В то же время нынешние ночные морозы в пределах минус десяти – это далеко не мороз, в апреле мы переживали и минус 27.

Ничего чрезвычайного

За нынешней холодной волной стоит морозный арктический воздух, который давит на нас с севера: «Можно сказать, что весна за горами, а точнее – за скандинавскими горами, поскольку именно оттуда должны прийти к нам циклоны, которые принесут теплый воздух».

Поскольку одну такую волну мы уже пережили, Каллис считает, что нет причин бояться, как бы нынешнее похолодание не нанесло вреда растениям и деревьям. То же самое подтвердила и старший садовник ботанического сада Тартуского университета Тийу Тынсон, по словам которой, растения к таким температурным перепадам привыкли.

«Такое постоянно происходит по весне, большой угрозы для растений нет», - заверила Тынсон. Например, луковичные цветы, которые сейчас цветут, по утрам могут быть поникшими, но в течение дня поднимаются и цветут дальше.

Для деревьев мороз может стать опасным, только если температура упадет ниже десяти градусов, но таких морозов, по оценке Тынсон, ждать не нужно: «Весной ущерб наносят не столько морозы, сколько раннее весеннее солнце, особенно, когда земля еще промерзшая».

Поэтому она не советует пока снимать с деревьев защиту, которая была установлена осенью, скорее стоит добавить еще веток.

Птицы поворачивают назад

Если мир растений отлично может переносить весенние морозы, то для вернувшихся в Эстонию перелетных птиц в худшем случае происходящее может означать смерть, сказал орнитолог Марко Мяги. Поэтому многие пернатые повернули назад и устремились обратно на юг.

«В такой холодной волне нет ничего чрезвычайного, но птицам очень неуютно, поскольку перелет очень энергозатратен. Тем, кто не сможет долететь до юга, может не поздоровиться», - признал Мяги.

И все же, птицы не полетят обратно на место своей зимовки, а останутся там, где условия окажутся приемлемыми. Через какое-то время они вновь попытаются добраться до Эстонии, так что переживать, что в этом году мы останемся без птиц, не стоит.

«Те, кто не будет улетать на юг, станут искать место поспокойнее и пониже, чтобы не тратить энергию без дела», - добавил ученый.

Портал погоды Gismeteo в прогнозе на ближайшие недели выше шести градусов нам не обещает, а по ночам предсказывает заморозки до шести градусов ниже нуля. Ночные морозы продлятся до следующего вторника, после этого должно несколько потеплеть, но пойдут дожди.

Согласно вчерашнему прогнозу, через две недели самым теплым днем будет 28 апреля, когда нам обещают наслаждение в виде 13 градусов «жары».