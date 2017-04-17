В ходе полицейского рейда было задержано восемь нетрезвых подростков

Результаты неутешительны: задержано восемь несовершеннолетних, употреблявших алкоголь, младшему из которых всего 14 лет, и один несовершеннолетний с признаками употребления наркотических средств.

"Беспокойство не может вызывать и тот факт, что одному из подростков алкоголь передал его отец, а также были установлено еще два случая, когда совершеннолетние друзья или знакомые передавали алкогольные напитки подросткам," – говорит руководитель участковых полицейских Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метсма.

По ее словам, полицейские постоянно проводят лекции и мероприятия, рассказывая молодежи о вреде алкоголя, табака и наркотических веществ, но ни одна такая лекция не поможет достучаться до подростков, если дома ему говорят и доказывают обратное. "Взрослые люди должны понимать и отдавать себе отчет в том, что запрет на употребление алкоголя несовершеннолетними действует, чтобы защитить детей и подростков, которые в состоянии алкогольного опьянения могут стать жертвой преступления, дорожно-транспортного происшествия либо получить серьезное отравление. В нашей практике были, к сожалению, случаи, когда помощь медиков из-за алкогольного опьянения требовалась детям в возрасте 8-11 лет", - отметила Роос-Метсма.

Вечером 15 апреля патрульные полицейские заметили в Нарве на улице Выйду компанию подростков, один из которых был одет в полицейскую форму и в руках у которого была бутылка с алкоголем. 16-летний подросток в полицейской форме пытался скрыться от полиции, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Было начато делопроизводство о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса о незаконном использовании форменной одежды.

Полиция напоминает, что согласно Закону об алкоголе, подросткам младше 18 лет запрещено иметь при себе даже закрытые бутылки или банки с алкогольными напитками. Взрослые, которые передают или покупают алкогольные напитки несовершеннолетним, могут быть наказаны денежным штрафом суммой до 1200 евро либо арестом. Если кто-либо стал свидетелем того, что алкоголь был продан несовершеннолетнему, то в первую очередь следует обратить на это внимание самого продавца либо сотрудника охраны магазина, либо позвонить по номеру 112 и вызвать на место полицейский патруль.