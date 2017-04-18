Смотрите, как уютно живет большая семья в Пельгулинне. Может быть, стоит купить эту квартиру?

Сейчас в двухэтажной квартире живет семья из пяти человек: мама, папа и трое разновозрастных детей. Дом отделан весело и остроумно обставлен. Члены семьи даже не могут назвать свою самую любимую комнату - им нравится весь дом сразу.

Дом в Пельгулинна. Фото: KV.EE

Однако мать семейства Сигрид все-таки имеет любимую комнату: «Конечно же, это кухня-столовая. Не то, что я бесконечно готовлю, я просто наслаждаюсь этим интерьером. Мне нравятся белая стена из вагонки и красная стена из кирпича, окна, отреставрированная дверь и обои в цветочек. А мое любимое место - это кресло в кухне, где я могу спокойно почитать, пока кто-то другой готовит ужин», - шутит Сигрид.

Фото: KV.EE

А виды из окон какие замечательные! Если смотреть во двор, то оказываешься будто в картине - так красива зелень. Да и зимние ветки тоже красивы. «Ночные виды из маленького мансардного окна спальни просто как из домика Карлсона: силуэты крыш и отблески света из соседских окон.Хоть картину пиши», - говорит Сигрид.

Фото: KV.EE

Еще хозяйке нравятся обширные книжные полки в гостиной, на которые можно смотреть бесконечно. Старые отреставрированые окна и стилизованная под стариннную штукатурка стен в прихожей тоже создают определенную атмосферу.

Фото: KV.EE

Почему же семейство желает продать свой милый любимый дом? В этой квартире они живут уже 11 лет, дети подросли и нужно двигаться вперед. Хозяева надеются, что найдут не просто покупателей, но людей, которые искренне полюбят их гнездо.

Фото: KV.EE

«Наша квартира подойдет людям, которым нравится жизнь в маленьком деревянном доме, где сохранились милые старинные детали, искренняя романтика и богемная эклектика, теплые отношения с соседями и возможность много времени проводить на воздухе», - Сигрид будто разговаривает с новыми хозяевами своей квартиры.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В доме всего девять квартир, в которых в дополнение к людям живут четыре чудных маленьких собачки и три кошки. В отличие от многоквартирных и многоэтажных зданий в этом доме все знают друг друга.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

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