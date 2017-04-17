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Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова

Sports.ee
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ФОТО: Riinu-Liis Lajal

На завершившемся в Тарту чемпионате Эстонии по художественной гимнастике из четырех равных претенденток лучше всех выступила Ольга Богданова, которая выиграла три из четырех видов многоборья.

22-летняя Ольга Богданова стала первой в упражнениях с лентой, мячом и обручем, а в сумме она набрала 67,15 балла, что почти на 7 баллов больше, чем ее ближайшая соперница, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В принципе, у меня все хорошо получилось. Я довольна. Стабильно прошла все виды. Конечно, были ошибки и есть еще моменты, над чем работать, у меня нет пока конечной точки и хотела бы развиваться. Спасибо всем большое, кто стоит за этой медалью, всем тренерам, хореографам", - сказала Богданова.

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