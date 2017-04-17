Чемпионкой Эстонии по художественной гимнастике стала Ольга Богданова

22-летняя Ольга Богданова стала первой в упражнениях с лентой, мячом и обручем, а в сумме она набрала 67,15 балла, что почти на 7 баллов больше, чем ее ближайшая соперница, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В принципе, у меня все хорошо получилось. Я довольна. Стабильно прошла все виды. Конечно, были ошибки и есть еще моменты, над чем работать, у меня нет пока конечной точки и хотела бы развиваться. Спасибо всем большое, кто стоит за этой медалью, всем тренерам, хореографам", - сказала Богданова.