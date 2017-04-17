Профсоюз обвиняет компанию ATKO в неправильном расчете рабочего времени

«Работодатель, пользуясь незаконными приемами, избегает появления сверхурочных часов работы водителей автобусов и тем самым платит работникам меньшую зарплату, чем следовало бы», - сказал председатель правления Транспортного профсоюза Яан-Хендрик Тоомель.

«Несмотря на то, что на проблему неоднократно указывали, и на споры в органах охраны правопорядка, ситуация не изменилась к лучшему, компания продолжает совершать нарушения и искать новые способы нарушить Закон о трудовом договоре и обязательное для всех работодателей сектора внутрисекторное соглашение», - сказал Тоомель.

По сообщению профсоюза, работодатель незаконно использует в течение рабочего дня время дежурства, чтобы искусственно сократить время работы водителей автобусов, нарушая тем самым регуляции закона и общего трудового договора.

По мнению профсоюза, действующим подобным образом предприятиям не место на тендерах по обслуживанию публичных маршрутных перевозок. В прошлый четверг профсоюз обратился с соответствующим предложением к Департаменту шоссейных дорог, трудовой инспекции и Союзу автомобильных предприятий.

Пикет пройдет в 11 часов во вторник по адресу Ахтри, 6А в Таллинне.