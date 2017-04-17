Профсоюз обвиняет компанию ATKO в неправильном расчете рабочего времени

Транспортный профсоюз во вторник проведет пикет, где потребует от автобусной компании ATKO изменить порядок расчета рабочего времени, поскольку, по мнению профсоюза, компания рассчитывает его незаконным образом.
«Работодатель, пользуясь незаконными приемами, избегает появления сверхурочных часов работы водителей автобусов и тем самым платит работникам меньшую зарплату, чем следовало бы», - сказал председатель правления Транспортного профсоюза Яан-Хендрик Тоомель.
«Несмотря на то, что на проблему неоднократно указывали, и на споры в органах охраны правопорядка, ситуация не изменилась к лучшему, компания продолжает совершать нарушения и искать новые способы нарушить Закон о трудовом договоре и обязательное для всех работодателей сектора внутрисекторное соглашение», - сказал Тоомель.
По сообщению профсоюза, работодатель незаконно использует в течение рабочего дня время дежурства, чтобы искусственно сократить время работы водителей автобусов, нарушая тем самым регуляции закона и общего трудового договора.
По мнению профсоюза, действующим подобным образом предприятиям не место на тендерах по обслуживанию публичных маршрутных перевозок. В прошлый четверг профсоюз обратился с соответствующим предложением к Департаменту шоссейных дорог, трудовой инспекции и Союзу автомобильных предприятий.
Пикет пройдет в 11 часов во вторник по адресу Ахтри, 6А в Таллинне.