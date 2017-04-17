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Галерея: в Харьюмаа произошел масштабный пожар сухой травы

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в 18.57 в Пыхьяский центр спасения поступил вызов в волость Вазалемма, где огнем было охвачено 10 гектаров сухой травы.

Пожар произошел в деревне Румму волости Вазалемма. Причины возгорания пока не установлены, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского центра спасения, горящая сухая трава может причинить большой ущерб. Кроме того, от огня могут пострадать не только люди и дома, но и окружающая среда.

«Чаще всего возгорание сухой травы происходит из-за невнимательности людей. Также случают поджоги. Иногда пожар начинается от брошенного на землю окурка», - отметили в пресс-службе.

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