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В Таллинне из ресторана вынесли картины общей стоимостью 190 000 евро

Rus.Postimees.ee
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Ресторан Art Priori. Иллюстративное фото. | ФОТО: Champagne Perrier-Jouët Estonia

На позапрошлой неделе таллиннский ресторан Art Priori постигла настоящая беда, поскольку неизвестным удалось вынести из заведения картины, общая стоимость которых составляет около 190 000 евро.

«Мы не сразу поняли, что произошло. Просто в один момент обнаружили, что со стен ресторана исчезло несколько картин», - рассказал директор ресторана Art Priori Тынис Валдманн в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV.

Кража была совершена в позапрошлую субботу.

«К настоящему моменту картины уже найдены, преступник задержан, а следствие продолжается», - сообщил Валдманн.

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