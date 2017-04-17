В Таллинне из ресторана вынесли картины общей стоимостью 190 000 евро

«Мы не сразу поняли, что произошло. Просто в один момент обнаружили, что со стен ресторана исчезло несколько картин», - рассказал директор ресторана Art Priori Тынис Валдманн в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV.

Кража была совершена в позапрошлую субботу.

«К настоящему моменту картины уже найдены, преступник задержан, а следствие продолжается», - сообщил Валдманн.