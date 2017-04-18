Фото: cтудия в историческом доме напротив Prisma Sikupilli в Таллинне

Просторная квартира общей площадью 86 м2 с окнами на юг и высокими потолками находится на двух этажах. Она состоит из прихожей, гостиной, кухни, большой ванной, спальни и туалета.

Просторная гостиная - дизайнерский центр квартиры. Здесь расположены два больших окна, которые снабжают дневным светом всю квартиру.

Фото:.kv.ee

В гостиной есть кухонный уголок, который чуть-чуть, но отделен от общего пространства. Кухонная мебель изготовлена из экзотического дерева венге, а техника - фирм Siemens и Bosch.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Спальня находится на втором этаже, тут же находится и ванная. Имеется возможность выгородить здесь еще одну комнату.

Фото: kv.ee

В квартире имеется и входит в цену встроенная мебель в ванной, шкафы в прихожей и спальне, а также кровать.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

В здании очень просторные подъезды и коридоры, где довольно места для хранения детских колясок и велосипедов, считает Kodu.

Фото: kv.ee

Между прочим, на первом этаже дома находятся ресторан и кафе, где можно и завтракать тоже.

Фото: kv.ee

Дом Fahle, построенный в 2007 году - настоящая жемчужина архитектуры, получил премию от Eesti Kultuurkapital и множество международных наград.

Подробности предложения о продаже находятся на странице kv.ee