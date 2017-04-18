Фото: cтудия в историческом доме напротив Prisma Sikupilli в Таллинне

В известняковой части дома Fahle продается двухкомнатная квартира с очень высокими потолками, большими окнами и тщательно продуманными элементами дизайна.
Просторная квартира общей площадью 86 м2 с окнами на юг и высокими потолками находится на двух этажах. Она состоит из прихожей, гостиной, кухни, большой ванной, спальни и туалета.
Просторная гостиная - дизайнерский центр квартиры. Здесь расположены два больших окна, которые снабжают дневным светом всю квартиру.
Фото:.kv.ee
В гостиной есть кухонный уголок, который чуть-чуть, но отделен от общего пространства. Кухонная мебель изготовлена из экзотического дерева венге, а техника - фирм Siemens и Bosch.
Фото: kv.ee
Фото: kv.ee
Спальня находится на втором этаже, тут же находится и ванная. Имеется возможность выгородить здесь еще одну комнату.
Фото: kv.ee
В квартире имеется и входит в цену встроенная мебель в ванной, шкафы в прихожей и спальне, а также кровать.
Фото: kv.ee
Фото: kv.ee
В здании очень просторные подъезды и коридоры, где довольно места для хранения детских колясок и велосипедов, считает Kodu.
Фото: kv.ee
Между прочим, на первом этаже дома находятся ресторан и кафе, где можно и завтракать тоже.
Фото: kv.ee
Дом Fahle, построенный в 2007 году - настоящая жемчужина архитектуры, получил премию от Eesti Kultuurkapital и множество международных наград.
Подробности предложения о продаже находятся на странице kv.ee