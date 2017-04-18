Вяря: квоты для женщин нужны, уберем трудности, которые можно убрать!

Почему я решила возразить на реплику Виктории Ладынской о системе квот? Потому что ее точка зрения инстинктивно мне очень близка. Совсем недавно я думала так же. Более того, мне и сейчас ХОЧЕТСЯ думать так же, потому что это же так круто, когда все вокруг жалуются, а у тебя получается, да ещё не "благодаря", а "вопреки". Я и сама сколько раз публично заявляла, что тот факт, что мой родной язык - русский, нисколько не мешал мне делать карьеру в Эстонии. И ведь чистая правда - не мешал.

Проблема в том, что даже если существующее положение вещей лестно лично для нас, это ещё не значит, что оно является справедливым и продуктивным. Я сейчас не буду про социологию и статистику, в этом ключе я уже как-то писала длинную теоретическую статью о квотах в ныне покойном еженедельнике "День за Днём", не хочу повторяться, хотя реплика Виктории подтверждает, что повториться было бы не грех. Я сегодня буду наивно и по-человечески, практически на уровне "лучей добра".

Во-первых, квоты для женщин, для нацменьшинств, для иммигрантов, для людей с особыми потребностями - это не милостыня, которую в ущерб себе протягивают сирым и убогим. Никто и нигде не обяжет вас взять по квоте специалиста, который не отвечает никаким профессиональным требованиям. И если вы попали в квоту, это никак не унижает вас как профессионала. Это просто нивелирует исторически сложившуюся несправедливость, в которой не виноваты ни сами меньшинства, ни, по большому счёту, современное общество в целом, по крайней мере, до тех пор, пока не начнёт отстаивать существующее положение вещей.

Большинству пользователей социальных сетей наверняка хоть раз попадался на глаза так называемый плакат- "демотиватор": "Швейцария предоставила женщинам право голоса на выборах в 1971 году. Есть ещё вопросы, почему история знает так мало женщин - гениальных полководцев, ученых, художников?". Мой сын полутора лет недавно утащил с полки учебник истории, посмотрел в нем картинки и после этого первый раз сказал слово "дядя".

Квоты - это о том, как ломать рамки привычного мышления, даже если ради этого приходится ломать себя. Потому что на автомате мы, скорее всего, предпочтем наиболее очевидное, надёжное - и скучное - решение. Это почти как с ремонтом. Если вы влезаете в бюджет и имеете на руках надежный и стандартный набор стройматериалов, то у вас получится очередная копия дорогого отеля. И если вы захотите добавить в интерьер этого отеля что-то действительно запоминающееся, чтобы все ахнули, то наверняка наймёте за бешеные деньги именитого дизайнера. А вот если в средствах вас несколько ограничить и заставить выкручиваться и проявлять фантазию, то, вполне возможно, результат будет действительно неожиданным и оригинальным. И вот это уже тренд и люди платят бешеные деньги, чтобы ему следовать. Если "интерьер" нашего государства, нашей политики, нашего рынка труда станет более ярким и индивидуальным - разве это плохо?