Вяря: квоты для женщин нужны, уберем трудности, которые можно убрать!

"В жизни найдётся место подвигу и в том случае, если убрать те трудности, которые мы убрать в силах", - прокомментировала журналист Евгения Вяря мнение политика IRL Виктории Ладынской о квотах на выборах.
Почему я решила возразить на реплику Виктории Ладынской о системе квот? Потому что ее точка зрения инстинктивно мне очень близка. Совсем недавно я думала так же. Более того, мне и сейчас ХОЧЕТСЯ думать так же, потому что это же так круто, когда все вокруг жалуются, а у тебя получается, да ещё не "благодаря", а "вопреки". Я и сама сколько раз публично заявляла, что тот факт, что мой родной язык - русский, нисколько не мешал мне делать карьеру в Эстонии. И ведь чистая правда - не мешал.
Проблема в том, что даже если существующее положение вещей лестно лично для нас, это ещё не значит, что оно является справедливым и продуктивным. Я сейчас не буду про социологию и статистику, в этом ключе я уже как-то писала длинную теоретическую статью о квотах в ныне покойном еженедельнике "День за Днём", не хочу повторяться, хотя реплика Виктории подтверждает, что повториться было бы не грех. Я сегодня буду наивно и по-человечески, практически на уровне "лучей добра".
Во-первых, квоты для женщин, для нацменьшинств, для иммигрантов, для людей с особыми потребностями - это не милостыня, которую в ущерб себе протягивают сирым и убогим. Никто и нигде не обяжет вас взять по квоте специалиста, который не отвечает никаким профессиональным требованиям. И если вы попали в квоту, это никак не унижает вас как профессионала. Это просто нивелирует исторически сложившуюся несправедливость, в которой не виноваты ни сами меньшинства, ни, по большому счёту, современное общество в целом, по крайней мере, до тех пор, пока не начнёт отстаивать существующее положение вещей.
Большинству пользователей социальных сетей наверняка хоть раз попадался на глаза так называемый плакат- "демотиватор": "Швейцария предоставила женщинам право голоса на выборах в 1971 году. Есть ещё вопросы, почему история знает так мало женщин - гениальных полководцев, ученых, художников?". Мой сын полутора лет недавно утащил с полки учебник истории, посмотрел в нем картинки и после этого первый раз сказал слово "дядя".
Квоты - это о том, как ломать рамки привычного мышления, даже если ради этого приходится ломать себя. Потому что на автомате мы, скорее всего, предпочтем наиболее очевидное, надёжное - и скучное - решение. Это почти как с ремонтом. Если вы влезаете в бюджет и имеете на руках надежный и стандартный набор стройматериалов, то у вас получится очередная копия дорогого отеля. И если вы захотите добавить в интерьер этого отеля что-то действительно запоминающееся, чтобы все ахнули, то наверняка наймёте за бешеные деньги именитого дизайнера. А вот если в средствах вас несколько ограничить и заставить выкручиваться и проявлять фантазию, то, вполне возможно, результат будет действительно неожиданным и оригинальным. И вот это уже тренд и люди платят бешеные деньги, чтобы ему следовать. Если "интерьер" нашего государства, нашей политики, нашего рынка труда станет более ярким и индивидуальным - разве это плохо?
Известный эстонский эксперт в области экономики и просто большой умница Райво Варе вспоминал в одном из интервью, как в своём московском детстве занимался фигурным катанием в школе олимпийских резервов. Это была жёсткая система, которая готовила будущих чемпионов с железными нервами, но сколько талантов, задавался вопросом Варе, она растоптала просто потому, что их нервы были чуть менее железными? Российская/советская школа фигурного катания, а также балетная, фортепианная - список можно продолжить - действительно знаменита на весь мир. И мне встречалось немало людей, с пеной у рта отстаивавших точку зрения, что благодарить за это нужно в первую очередь не культурное там наследие и прочую ерунду, а то, что тебе выкручивают суставы, тебя лупят по пальцам, обзывают неуклюжей коровой и вообще всячески ломают тебя как личность.
Цеховая жестокость и цеховая необходимость приносить жертву существует во многих сферах. Коллеги-гуманитарии, многим из вас, особенно поучившимся в знаменитых университетах, наверняка знакома установка: "Как, защитил докторскую, не угодив в процессе в дурку?! Да какой ты после этого интеллигент?!!" Бесквотную систему можно сравнить с такой вот системой воспитания "олимпийских резервов". Кто-то, вот как Виктория, станет в ней чемпионом. Даже в ней - станет. Для этого, помимо личных заслуг - ума, трудоспособности, стойкости, умения просчитывать свои шаги наперёд - нужна ещё харизма, социальный нерв, витальность, некое явно ощутимое, но трудно формулируемое сочетание качеств, которое даже твою "славянистость", которая избирателя IRL обычно скорее настораживает и отталкивает, превратит в "прелесть какую славянистость". И только Виктория знает, чего ей это стоило.
Но ведь в эстонской политике есть много других, куда менее харизматичных личностей. И некоторые из них совсем неплохо работают. Мне кажется, что в жизни найдётся место подвигу и в том случае, если убрать те трудности, которые мы убрать в силах. Более того, мне кажется, что тогда мы могли бы направить наше время и наш героизм на что-то более продуктивное.
Пусть благодаря тем самым "розовым" полоскам в избирательных списках или квотам при трудоустройстве другая женщина потратит чуть меньше сил на то, чтобы пробиться в сфере, где ее таланты принесут пользу многим людям, и благодаря этому не должна будет жертвовать карьерой, чтобы дать достойное образование своему ребёнку с особыми потребностями, а третья женщина, которой удаётся и то, и другое, успеет написать книгу, или научится ремонтировать мотоцикл, или сможет провести чуть больше времени с мужем, и заметить, что у него проблема со здоровьем, и вовремя прогнать его к врачу, благодаря чему он поживёт на двадцать лет дольше, а созданная им фирма обеспечит работой сотню других людей - разве хоть какое-то звено в этой цепи слишком малозначительно, чтобы ради него слегка изменить законодательство?
Пусть сначала избиратель проголосует за "розового" кандидата просто потому, что ему все равно, а это имя стоит в первых строках списка. Проголосовав, он начнёт обращать внимание на то, как его избранница работает, и если работой останется доволен, то в следующий раз поддержит женщину-депутата уже сознательно. К сожалению, редкие яркие исключения не помогают менять правила, они их только подтверждают. Я знаю нескольких русскоязычных специалистов, которых взяли на работу именно на "русское" направление. В процессе оказалось, что специалисты они классные и способны значительно на большее, они получали всевозможные профессиональные награды и повышения, за ними охотились конкуренты... Означало ли это, что в следующий раз, принимая на работу русского человека, их работодатель смотрел на него уже другими глазами, изначально видя в нем более широкий потенциал? Да ничуть не бывало!
Ситуацию меняют не таланты-одиночки, ее меняет крепкий средний уровень. Вот почему, например, когда мне говорят, что канал ЭТВ+ не тянет на вещание в полном объёме и надо было бы ограничиться парой качественных передач, я не могу с этим согласиться. Потому что, чтобы высокое качество перестало быть редкостью, сначала нужно задавить количеством. Иначе никак. Ну или нужен катаклизм, вроде мировой войны, чтобы большинство на фронт, а меньшинство - к станку. Но он точно нам нужен? Вы уверены?